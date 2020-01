Je li šećer zaista usko povezan s depresijom?

Znanstvenici su pregledali prijašnje rezultate istraživanja kako šećer utječe na ljude i na životinje. Ono što su otkrili jest da su i jedni i drugi nakon naleta sreće i energije od šećera, brzo padali u depresiju. Šećer radi na nekoliko načina, otkrili su za msn.com.



Dodani šećeri mijenjaju funkciju važnih mikrobiota u vašem crijevu, koji su usko povezani sa psihološkim zdravljem. Druga istraživanja sugeriraju da jedenje visokih količina šećera može ometati moždani dopaminski 'sustav nagrađivanja', što na kraju otežava osjećaj zadovoljstva ili motivaciju, oba simptoma depresije. Dodani šećeri također uzrokuju upalu u tijelu i mozgu, objasnio je jedan od autora Stephen Ilardi, doktor kliničke psihologije u Kansasu.

To je bio možda najveći utjecaj na mentalno zdravlje koje su otkrili istraživači. Otprilike polovica osoba s depresijom ima visoku razinu upale, rekao je dr. Ilardi. "Također znamo da upalni hormoni mogu izravno 'gurnuti' mozak u stanje teške depresije. Dakle, upalni mozak je tipično depresivni mozak."

Ipak, znanstvenici tvrde da trebaju još istraživanja kako bi ovo nagađanje službeno potvrdili iako su dosadašnji dokazi dosta čvrsti.

U kojoj mjeri šećer može utjecati na simptome depresije varira od osobe do osobe, ali istraživači su sugerirali da je dnevna granica koju je postavila Američka udruga za srce dobra osnovna vrijednost koju treba slijediti. Za žene je to 100 kalorija (25 grama ili šest žličica) dodanih šećera dnevno i 150 za muškarce (36 grama ili devet žličica).



Ne konzumiranje bilo kakvog šećera može pak dovesti do neuravnotežene prehrane, ali ih treba svesti na minimum i okrenuti se, najbolje, mediteranskoj prehrani.

Dok se još ne odreknete šećera, pogledajte video kako se rade krafne: