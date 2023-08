Između njih je 29 godina razlike: 'Svi misle da smo mama i sin, ali volimo se i sretno smo zaručeni'

Par s razlikom u godinama koji se često zamjenjuje kao mama i sin te dobiva neobične poglede tvrde da je to bila 'ljubav na prvi pogled' kad su se upoznali, a sada su zaručeni nakon samo šest mjeseci veze, kako prenosi Mirror. Luke Ellis i Steff White iz Devona počeli su razgovarati na društvenim mrežama prošlog lipnja i kliknuli od prvog dana. Kad su se dva dana kasnije osobno upoznali uživo, 'dogovor je sklopljen' i počeli su izlaziti unatoč tome što je između njih bilo 29 godina razlike. Naime, 25-godišnjak je rekao da ga je privukla zdrava, prizemna osobnost 54-godišnje Steff, dok su mu njezin bezobrazan šarm, staromodne vrijednosti i viteška priroda tjerali srce da ubrza. Mama četvero djece čak je priznala da je mislila da je 'dobila na lutriji' kad je Luke došao na njihov prvi spoj i sada kažu da su srodne duše.

I, unatoč podršci obitelji i prijatelja, Luke tvrdi da je njihova veza imala različite reakcije s obzirom na to da su ih zbunjeni stranci u javnosti gledali ružnim pogledima, a čak su ih pitali 'što susjedi misle?'. No, par se jednostavno smije takvoj negativnosti jer njihova ljubav iz dana u dan postaje sve jača i jača te se nadaju da će se vjenčati krajem ove godine.

Par se nada da će dijeljenjem svoje priče podići svijest o odnosima razlika u godinama i ispraviti pogrešne predodžbe koje ih okružuju, uključujući da su ukorijenjene u seksualnim fetišima. "Nismo samo zaručeni, mi smo srodne duše i najbolji prijatelji", rekao je Luke.

Neki ljudi, kaže, postaju paranoični zbog godina ili čega već, ali on nije ni vidio njezine godine. "Samo sam vidio njezinu osobnost, njezino srce i dušu, i sve ostalo u vezi nje. Jednostavno sam se zaljubio u nju zbog toga. Sve je savršeno na njoj”, objasnio je pa dodao:

"Moja mama i Steff su iste dobi, osim nekoliko mjeseci. Neki nas ljudi gledaju i misle 'je li ovo nekakav vrlo čudan odnos majke i sina?' Znamo da su nas neki ljudi tako pogledali kao da žele reći 'ovo je vrlo čudno, a sve je to samo po izrazima lica. Čini se da mnogi ljudi misle da je veza vezana uz seksualni fetiš, a nije samo to. Kod nas to uopće nije slučaj. Sve je u ljubavi, privrženosti i sjedinjenju u braku. Moj pristup je da je ona ljubav mog života, učinit ću sve što je moguće da je zaštitim od bilo kakvog oblika negativnog utjecaja. Ne bi trebala živjeti osjećajući se ranjivom i uplašenom.”

Zaljubljeni par prvi je put počeo razgovarati putem Facebook Datinga prošlog lipnja, a prvi su se put sreli u Steffinom stanu dva dana kasnije. Luke je nastavio: "Počeli smo razgovarati, stvarno smo dobro razgovarali i činilo se da smo kliknuli od dana. Od tog prvog dana kada smo se upoznali postojala je trenutna povezanost. Bio je to trenutak Eureke i samo smo se željeli viđati sve više i više. Bila je to definitivno ljubav na prvi pogled. To je dan koji računamo kao godišnjicu jer je naša veza uglavnom počela od našeg prvog susreta.”

Steff, koja je priznala da ne može pronaći nijednu lošu stvar za reći o svom zaručniku, rekla je da je biti s njim puno uzbuđenja jer nikad nije dosadno kada su zajedno. Spontani par ne voli ništa više nego uskočiti u auto i krenuti na izlete. Luke je rekao da su se intimno povezali bez ikakvih nesuglasica nakon što su zajedno proveli 36 sati putujući po Devonu dok su izlazili. Bio je to jedan od ključnih trenutaka koji ga je naveo da zaprosi Steff na obali Sidmoutha, mjestu gdje su otišli na svoj prvi zajednički izlet.

Rekao je da su njihovi voljeni oduševljeni jer su se našli, ali da su imali različite reakcije na njihovu vezu. "Mislim da su pogledi koje primamo znatiželja i zbunjenost. Imali smo nekoliko pogleda kao da žele reći 'čekaj, to je malo čudno. Događa li se nešto između njih?" Na kraju se vratimo u auto i malo se nasmijemo tome, samo se nasmijemo. Nismo zabrinuti - oni mogu misliti što misle, ali mi znamo da smo sretni”; rekao je Luke.

Par nikad prije nije bio u vezi s osobom značajno mlađom od sebe. Nadaju se da će se vjenčati krajem ove godine nedaleko od svog doma u Devonu. "Moja poruka drugima je da moraju razmisliti o tome jer veza s razlikom u godinama nije samo nešto u što možete ući i misliti da će uspjeti, morate stvarno dobro razmisliti o svakom aspektu toga. Ako želite pokušati i uspjeti, moj najbolji savjet je da upoznate tu osobu i vidite imate li tu vezu i da li se vaše vrijednosti zbrajaju jedna s drugom. Također, nemojte se nikada bojati onoga što drugi ljudi razmišljati”, otkrio je Luke.

Steff je dodala: "Luke me održava mladom i napetom. Smijemo se cijelo vrijeme. On je moj muškarac iz snova. On je staromodan, pažljiv i pazi na mene. Jednostavno je pun ljubavi i svaki dan mi govori da me voli. Ovo je sedam mjeseci kasnije i postaje sve jače i jače.”

