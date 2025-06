Njegov potez izazvao je raspravu: Odbio je pokupiti ženu s aerodroma, ali tvrdi da ima dobar razlog

Jedna objava na Redditu postala je viralna te je podijelila komentatore oko stavova. Naime, muškarac je u objavi upitao je li pogriješio što je zamolio suprugu da ga dočeka u hotelu umjesto on dođe po nju na aerodrom. Objasnio je da su on i žena putovali i poslovno i privatno te da je on u grad stigao tjedan dana ranije zbog posla.

"Odsjeo sam u Airbnbu, a kada ona stigne, tada ćemo se zajedno prebaciti u hotel gdje ćemo biti ostatak putovanja", napisao je muškarac. Nije unajmio automobil, već je za vožnju po gradu koristio Uber, piše New York Post. "Kad mi je rekla vrijeme dolaska aviona, tada sam joj predložio da jednostavno uzme Uber od zračne luke do hotela umjesto da ja dođem po nju", objasnio je.

Dodao je da tako neće morati Uberom do zračne luke, a zatim opet Uberom do hotela s njom. Napisao je i da ona dobro poznaje grad, jer su ondje živjeli godinu dana prije nekoliko godina, te da je potpuno upoznata sa zračnom lukom i kako se kretati. Suprug je objasnio da je njegov prijedlog imao više smisla s logističke strane, ali da je žena bila jako uzrujana kada joj je to predložio, pa je pitao korisnike Reddita je li pogriješio.

Više od tisući ljudi dalo je svoje komentar, a mnogi su imali različita mišljenja. "Ti razmišljaš o praktičnoj logistici. Ona želi što prije vidjeti svog partnera i misli da bi on isto tako bio uzbuđen da je što prije vidi", glasio je komentar s najviše lajkova. "Iskreno, tako i moja obitelj funkcionira. Osim ako postoje ozbiljne prepreke, uvijek smo došli po onoga tko stiže ili ga barem dočekali na pola puta. Važan je osjećaj koji stoji iza toga", napisao je drugi komentator.

"Lijepa je gesta sresti partnera ili voljenu osobu na aerodromu, a to pokazuje da ste uzbuđeni što ih vidite. Zvuči kao da ste praktičnija osoba, a vaša supruga zvuči romantičnije i osjetljivije. Također, možda će joj trebati pomoć s prtljagom", dodao je treći.

No, bilo je i onih koji nisu dijelili takve stavove. "Mislim da supruga treba odrasti", napisao je jedan korisnik. Nakon svih komentara, ponovno se javio autor objave. "Bio sam na puno poslovnih putovanja i ona me nikada nije dočekala u zračnoj luci kad sam se vratio, što mi je bilo sasvim u redu, pa sam mislio da to za nju nije velika stvar i već sam dogovorio poslovni sastanak u vrijeme njezinog dolaska", zaključio je muškarac.