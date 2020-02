Istraživanje pokazalo: Ženama treba 13,41 minuta da doživi orgazam

Ispostavilo se da žene ne uživaju u kratkom seksu, iako muškarci smatraju suprotno. Novo istraživanje pokazalo je da žene više uživaju u seksu ako traje duže, a treba im i duže da dožive orgazam. Otkrilo se koliko točno vremena treba ženama da dožive orgazam, a i da muškarci misle da im treba dosta manje vremena, piše The Sun.

Prosječnom muškarcu treba oko šest minuta da doživi orgazam, a ženama treba čak dvostruko više i to oko 13,41 minutu. Istraživanje se provelo na 645 heteroseksualnih žena iz 20 zemalja, uglavnom Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Nizozemske i Indije. Žene koje su sudjelovale u istraživanju su u monogamnim vezama, a prosječna dob bila je trideset godina.

Ženama je dan zadatak da izmjere vrijeme od kada su postale seksualno uzbuđene do trenutka u kojem su doživjele orgazam. Vrijeme su mjerile osam tjedana, a mjerenja su se kretala od 12,76 do 14,06 minuta, a čak 17% žena nijednom nije doživjelo orgazam. Uz sve to, istraživanje je pokazalo da je vaginalni seks rijetko zaslužan za orgazam jer samo 31,4% žena ga je tako postiglo.

Prosječno je 68,8% žena trebalo nešto dodatno kako bi postigle orgazam, a tu se uključuje ljubljenje, lagano grickanje i dodirivanje drugih dijelova tijela. Također su i neke seksualne poze učinkovitije od drugih, a najviše žena vole kada ona kontroliraju igru te su na 'vrhu'- čak njih 42,2%.

Status veze nije bio ključan jer je udanim i neudanim ženama trebalo otprilike isto vrijeme za orgazam, ali pronašli su i neke iznenađujuće faktore koji ubrzavaju dolazak do orgazma. Jedan od faktora je nošenje čarapa - one tijekom seksa povećavaju zadovoljstvo.

