Istraživanje pokazalo: 76% žena preferira ovaj hobi više nego seks!

Studija objavljena na blogu Columbia Student News, pokazala je da bi 42 posto starijih osoba dragovoljno odustalo od oralnog seksa zbog sira. Rezultati ove studije za neke su bili zapanjujući. Pravi ljubitelji oralnog seksa potvrdit će da je oralni seks jedan od najvećih užitaka na svijetu, kada je pravilno izveden. To je sjajna predigra i nešto za što ljudi obično uzvraćaju uslugu.

Ipak, iako se nekima to smatra visokim postotkom, 42 posto je u manjini i čini se da ne dokazuje da će u bliskoj budućnosti doći do globalne nestašice sira. Kada je grupa od 500 žena nedavno ispitana o njihovim preferencijama za "vrijeme za njih" naspram "seksi vremena", prvo je pobijedilo i to s najboljim ocjenama. Nevjerojatnih 76 posto žena, dakle velika većina, radije bi bile same u miru i obavljale neke svoje stvari nego imale seks, piše Your Tango.

Od tih 500 žena, 42 posto je reklo da je njihovo dnevno "vrijeme za mene" manje od sat vremena. Očito je da je takva vrsta ponašanja daleko važnija za zdrav razum ljudskih bića posvuda od prolaska kroz cijeli proces skidanja gola, izbacivanja nekih stenjanja, vjerojatno malo znojenja i svih tih stvari vezanih uz seks.

Seks nasuprot omiljenoj hrani i novim epizodama omiljene serije? Vi izračunajte što je bolje. Seks je definitivno zabavan način da provedete svoje slobodno vrijeme, ali iskreno, ako niste dobro odmoreni i niste se nekoliko sati ispružili na kauču, vjerojatnost je da vam to sada stvarno nije prioritet. Kada je u pitanju seks, želite pokazati najbolje od sebe, ali to ne možete učiniti ako se niste prepustili sebi i svim svojim opuštajućim aktivnostima. ,

Istraživanje pokazalo: Postoji veza između seksa i boljeg pamćenja!