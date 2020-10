Ispovijesti razvedenih žena: 'Znala sam da je brak gotov kada me stišavao na porodu'

Dok se neki parovi odluče na razvod braka jer su se jednostavno osjećaji ugasili, i ostanu u dobrim odnosima, kod nekih to ne prođe baš tako mirno.



Česte svađe, ponižavanje, prevara... Sve su to razlozi koji dovode do velikih problema - i razvoda u konačnici, a kako to točno može izgledati ispričale su žene u Facebook grupi 'That’s it, I’m MF spouse shaming'.



Cilj ove grupe je omogućiti ženama da negdje izbace iz sebe sve što ih muči i smeta u vezi bivšeg partnera, da ispričaju svoje iskustvo te pomognu nekome tko se trenutno nalazi u takvoj situaciji, a brojka članova prešla je 20 000.



Kako prenosi Daily Mail, žene su otkrile trenutak u kojem su shvatile da je njihovoj vezi ili braku došao kraj.



"Bivši suprug i najbolja prijateljica su mi poslali poruku u kojoj su mi otkrili da je ona već pola godine trudna s njegovim djetetom. Odmah sam znala da ću prekinuti naš 10-godišnji brak", ispričala je jedna žena, a druga je otkrila da je prevara isto bila razlog prekida. "Spavao je s mojom tetom - u mom krevetu! Nakon toga mi je rekao kako je, sve što sam ja kupila za naš dom, zapravo kupio on."

Ni treća priča nije nešto puno drugačija. Anonimna žena ispričala je da ju je partner prevario četiri puta. Prvi put je oprostila, kasnije više nije mogla. "Odselila sam se mami, blokirala ga, prekinula svaki kontakt, a on se pet sati vozio u pidžami do mene i plakao na vratima da želi razgovarati. Pomislila sam što nije u redu s njim."



"Tijekom poroda sam plakala i jaukala, a on mi je hladno rekao da se utišam. Bilo mi je tada jasno da on nije čovjek za mene, ali trebalo mi je godinu dana da konačno prekinem taj odnos. Osjetila sam veliko olakšanje."



"Imala sam spontani pobačaj, a on mi je rekao da mu je drago zbog toga jer nije htio još jedno dijete."



"Molila sam ga da me odveze na vlak, a on je rekao da mu se ne da. Morala sam pješačiti sama pola sata usred noći."



"Otputovao je na poslovno putovanje - na 3 tjedna! Bila sam ljuta što mi to nije rekao, a on je odgovorio da sam sama kriva, jer sam trebala znati takve stvari."

