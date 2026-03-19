Znate li koliko je seksa zapravo dovoljno u vezi? Mogli bi se iznenaditi!

Često se spominje prosjek od tri puta u tjednu, ali stručnjaci naglašavaju se ne bi trebali uspoređivati s takvim izmišljenim brojkama. Učestalost seksa prirodno varira ovisno o životnoj fazi, razini stresa, zdravlju, obavezama, kvaliteti odnosa među partnerima i libidom. Zbog toga uspoređivanje s drugima može nam prouzročiti nepotreban stres, pritisak i osjećaj da nešto nije u redu, čak i kada zapravo jest. Ovim se pitanjem bavi seksualna terapeutkinja Martha Kauppi, koja se specijalizirala za rad s parovima i teme intimnosti. Kao licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja te certificirana seks terapeutkinja, svoje uvide temelji na dugogodišnjoj praksi rada s klijentima. „Kad je riječ o seksu i želji, ne postoji čarobni broj”, naglasila je Kauppi, prenosi Psychology Today.

Puno važnije od samog broja seksualnih odnosa jest osjećaj zadovoljstva i povezanosti. U jednoj od epizoda svog podcasta Untangling Intimacy, Kauppi je naglasila da parovi koji otvoreno razgovaraju o svojim potrebama i željama lakše pronalaze ritam koji im odgovara. U tom smislu, intimnost nije stvar statistike, već međusobnog razumijevanja.

Također, potrebno je imati na umu da se seksualni život mijenja kroz vrijeme i s različitim životnim fazama. Početna faza veze često je obilježena većom strašću i učestalošću seksualnih odnosa, dok kasnije dolazi do smanjenog broja odnosa, što je potpuno prirodan proces. Promjene ne znače nužno problem, već prilagodbu novim okolnostima i životnim uvjetima.

Razina zadovoljstva nakon seksualnog čina, puno je važnija od prosječnog broja seksualnih odnosa. Za kvalitetan i zdrav seksualni život najvažnija je otvorena komunikacija. Ako vam nešto ne odgovara ili vam nečega nedostaje, potrebno je to naglasiti jer vam partnerica ili partner ne mogu čitati misli. Važno je razviti osjećaj bliskosti sa svojim parnerom. Ako je to nešto s čim nemate problema, brojke su manje važne, jer svaka veza ima svoj jedinstveni tempo.