Kvaliteta, a ne kvantiteta!

Znate li koliko je seksa zapravo dovoljno u vezi? Mogli bi se iznenaditi!

VL
Autor
Večernji.hr
19.03.2026.
u 20:39

Pitanje seksualnih odnosa i toga koliko često ih je “normalno" imati muči mnoge u dugoročnim vezama. Suprotno mišljenju većine, stručnjaci naglašavaju da ne postoji univerzalno pravilo koje vrijedi za sve parove. Ono što je jednima sasvim dovoljno, drugima može biti premalo ili previše.

Često se spominje prosjek od tri puta u tjednu, ali stručnjaci naglašavaju se ne bi trebali uspoređivati s takvim izmišljenim brojkama. Učestalost seksa prirodno varira ovisno o životnoj fazi, razini stresa, zdravlju, obavezama, kvaliteti odnosa među partnerima i libidom. Zbog toga uspoređivanje s drugima može nam prouzročiti nepotreban stres, pritisak i osjećaj da nešto nije u redu, čak i kada zapravo jest. Ovim se pitanjem bavi seksualna terapeutkinja Martha Kauppi, koja se specijalizirala za rad s parovima i teme intimnosti. Kao licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja te certificirana seks terapeutkinja, svoje uvide temelji na dugogodišnjoj praksi rada s klijentima. „Kad je riječ o seksu i želji, ne postoji čarobni broj”, naglasila je Kauppi, prenosi Psychology Today.

Puno važnije od samog broja seksualnih odnosa jest osjećaj zadovoljstva i povezanosti. U jednoj od epizoda svog podcasta Untangling Intimacy, Kauppi je naglasila da parovi koji otvoreno razgovaraju o svojim potrebama i željama lakše pronalaze ritam koji im odgovara. U tom smislu, intimnost nije stvar statistike, već međusobnog razumijevanja.

Također, potrebno je imati na umu da se seksualni život mijenja kroz vrijeme i s različitim životnim fazama. Početna faza veze često je obilježena većom strašću i učestalošću seksualnih odnosa, dok kasnije dolazi do smanjenog broja odnosa, što je potpuno prirodan proces. Promjene ne znače nužno problem, već prilagodbu novim okolnostima i životnim uvjetima.

Razina zadovoljstva nakon seksualnog čina, puno je važnija od prosječnog broja seksualnih odnosa. Za kvalitetan i zdrav seksualni život najvažnija je otvorena komunikacija. Ako vam nešto ne odgovara ili vam nečega nedostaje, potrebno je to naglasiti jer vam partnerica ili partner ne mogu čitati misli. Važno je razviti osjećaj bliskosti sa svojim parnerom. Ako je to nešto s čim nemate problema, brojke su manje važne, jer svaka veza ima svoj jedinstveni tempo.
Untangling Intimacy seksualna terapeutkinja učestalost Koliko često se trebate seksati? seks

uništavaju vam srce

Kardiolog otkriva: 'Nakon 20 godina liječenja srčanih udara, ovih 7 stvari nikada ne radim iza 19 sati'

Nakon dva desetljeća liječenja srčanih udara, začepljenih arterija i metaboličkih poremećaja, ugledni američki kardiolog dr. Sanjay Bhojraj počeo je primjećivati jedan manje spominjan, ali presudan pokretač kardiovaskularnog zdravlja: ono što se događa u tihim satima nakon završetka radnog dana. Njegova saznanja otkrivaju kako večernje navike određuju hoće li se tijelo prebaciti u način oporavka ili ostati zarobljeno u stanju stresa.

