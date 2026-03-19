Zašto muškarci imaju jutarnje erekcije? Evo odgovora

Ovaj fenomen gotovo svakodnevno 'pogađa' polovicu stanovništva. Za početak, malo anatomije. Penis se sastoji od tri dijela: korijena, trupa penisa te glavića. Njihovu osnovu čine erektilna tijela: dva kavernozna (šupljikava) tijela (lijevi i desni) i spongiozno tijelo unutar kojega se nalazi mokraćna cijev. Erekcija uključuje psihološke, neurološke, hormonske i krvožilne čimbenike i možemo je nazvati neurovaskularnim zbivanjem pod hormonskom kontrolom. Jutarnja erekcija je spontana i događa se u snu ili prilikom buđenja. Muškarci koji nemaju erektilnu disfunkciju erekciju imaju tri do pet puta tijekom noćnog sna.

Ova pojava počinje još u maternici, a nastavlja se tijekom cijelog života. Ono što nije toliko poznato je to da žene tijekom noći doživljavaju klitoralne erekcije i vaginalne kontrakcije. Ono što znamo je da je jutarnja erekcija kod muškaraca i klitoralna kod žena povezana s REM fazom sna, piše IFL Science.