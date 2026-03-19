Trik za raskošan vrt: Jedna biljka čini čuda

Vrtlarski entuzijast Ish, na svom TikTok profilu @gardening.with.ish, podijelio je video u kojem preporučuje sadnju damaščanske crnjike (Nigella damascena), biljke koja se u svakodnevnom govoru često naziva i crni kim ili djevojačka ljubav u magli. Riječ je o vrsti koja se ističe jer je vrlo jednostavna za uzgoja, ali i vrlo lijepa. Ova izdržljiva i nezahtjevna biljka dobro podnosi različite uvjete, zbog čega je pogodna i za one koji nemaju puno iskustva u vrtlarstvu.

Osim što je vizualno privlačna, ima i važnu ulogu u vrtu jer privlači oprašivače poput pčela i leptira. Jedna od njezinih najvećih prednosti je dug period cvatnje. Tijekom ljeta biljka redovito proizvodi cvjetove, najčešće u nijansama ljubičaste i plave boje, koji vrtu daju svjež i živopisan izgled. Osim toga, cvjetovi se mogu koristiti za izradu buketa, a u vazi izgledaju svježe i do deset dana. Sadnja je vrlo jednostavna. Sjeme se može sijati izravno u vrt, no preporučuje se da se u početku posije u teglice kako bi se lakše kontrolirao rast biljke. Sjeme je dovoljno lagano posuti po zemlji, prekriti tankim slojem zemlje i zaliti.

Kod presađivanja važno je osigurati dovoljno prostora između biljaka, otprilike 20 do 30 centimetara, jer se s vremenom mogu značajno razgranati i poprimiti bujan izgled, zbog čega uzgoj u teglici olakšava kasnije pravilno raspoređivanje biljaka u vrtu. Biljka najbolje uspijeva na sunčanim položajima i u dobro dreniranom tlu. Cvjetanje započinje u lipnju i može trajati sve do rujna, a uz pravilnu njegu i dulje. Posebno se preporučuje redovito uklanjanje ocvalih cvjetova jer to potiče stvaranje novih. „Što više uklanjate ocvale cvjetove, to će biljka proizvoditi više novih,” ističe Ish.

Uz minimalan trud, damaščanska crnjika može pružiti kontinuiran cvjetni ugođaj tijekom cijelog ljeta, što je čini odličnim izborom za sve koji žele lijep i živ vrt bez previše komplicirane njege.