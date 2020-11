Ispovijest djevojke: 'Poseksala sam se s partnerovim prijateljem - sada me cijela njegova obitelj mrzi'

Anonimna 19-godišnjakinja napisala je pismo savjetnici britanskog portala The Sun, Deidre, u kojem je objasnila svoje probleme u vezi. Naime, prije nego je započela vezu sa sadašnjim dečkom, spavala je s njegovim najboljim prijateljem.



"Taj dečko bio je jako popularan u školi i spavao je s dosta djevojaka. Kada sam imala 17 godina pala sam na njegovu priču i spavali smo skupa. Ubrzo je prekinuo svaki kontakt, a saznala sam i da je spavao s drugom curom dva tjedna nakon toga. Znala sam da će škola kad tad završiti, pa me nije bilo pretjerano briga."



"Sadašnjeg dečka, koji je godinu dana stariji od mene, upoznala sam na fakultetu. Iako nas je karantena početkom pandemije razdvojila, ubrzo je predložio da se preselim k njemu i njegovim roditeljima. Sve je bilo odlično dok njegov prijatelj, s kojim sam spavala u srednjoj školi, nije došao k nama."

Nije znala da su njih dvojica prijatelji još od djetinjstva i odlučila je prešutjeti dečku da su spavali zajedno. "Nakon tjedan dana nisam mogla više izdržati i sve sam priznala. Nije bio sretan, ali rekao je da je to moja prošlost i da ju on prihvaća. Problem je nastao kada je rekao sve svojoj mami. Ona sada jedva razgovara sa mnom, a sve je ispričala svom suprugu i drugom sinu. Osjećam da me ne podnose i razmišljam da se vratim natrag kući."



"Dobro je to što tvoj dečko ne želi zadirati u tvoju prošlost već mu je bitna sadašnjost. Emocionalno je jako zreo za svoje godine. Mame znaju biti ljubomorne na djevojke svojih sinova, ali najbolje bi bilo da lijepo s njom razgovaraš. Reci joj koliko voliš i poštuješ njezinog sina te da ti je žao zbog seksa s tim prijateljem. Nadam se da će razumjeti", savjetuje Deidre.

