Internet rasprava o iznajmljivanju stanova u Hrvatskoj: Muškarci ljuti jer žene imaju prednost

Traženje stana preko oglasa nije lak posao - mnogi se sretnu s neugodnim stanodavcima, stanovima u lošem stanju ili previsokim cijenama. Osim ovih čestih problema, jedan muškarac iz Hrvatske nedavno se požalio na platformi Reddit kako kod iznajmljivanja stanova ne postoji ravnopravnost spolova jer - stanove prije dobiju žene.



U svojoj objavi napisao je da mu se 'digne želučana kiselina' kada u oglasu vidi da se stan iznajmljuje isključivo ženskoj osobi i pitao se kakve to predrasude o muškarcima samcima imaju ljudi? "Zar misle da ću 'mafijat' po stanu ili držati orgije? Nije mi jasno. Kao da su sve dame dive i čiste svakodnevno."

Nije trebalo dugo da se ispod njegove objave pune ljutnje jave drugi ljudi i iznesu svoje mišljenje. Neki su stali na njegovu stranu, a drugi su se, neznajući da se takve stvari zaista događaju, čudili. Bilo je i onih koji su autoru pokušali objasniti taj dio oglasa "iznajmljujemo isključivo ženskim osobama".



"Postoji ta percepcija da su djevojke urednije i da će bolje voditi brigu o stanu. Misli se da su mirnije, da će tu biti manje zabava i druženja, a automatski i manje šanse da nastane šteta. Dio njih želi iznajmljivati samo curama jer ih, nažalost, mogu lakše maltretirati nego muške. Onda, naravno, imaš udio muških cimera, koji kao traže žensku cimericu, ali zapravo traže zamjenu za mamu, da im čisti kuću. I kao šećer na kraju, imaš, naravno, klasične perverznjake", do detalja objašnjava jedan korisnik.



Da se iza takvih oglasa krije neki muškarac, smatraju mnogi. "Isključivo ženski stanovi i sobe znaju biti i do 20 posto jeftiniji. Možda većina djevojaka je uredna, ali one koje nisu... Pa nema tog muškarca koji može nadmašiti taj nered. To su hrpe veša po podu, stolcima i elementima, miks čistog i prljavog, rabljeni tamponi i ulošci zaboravljeni po podovima u kupaonici i zahodu, zrcala namazana šminkom, svi odvodi puni metara i metara kose, smeće se ne baca... Tko jednom vidi stan neuredne ženske, revidirat će svoje stavove definitivno", objašnjava još jedan s kojim su se složili mnogi muškarci - ali i žene koje takav stav stanodavaca ne podržavaju.



One su otkrile kako je stereotip da su žene urednije potpuno pogrešan jer su neke od njih i same neuredne. Također, tvrde da se na takve oglase nikada ne javljaju jer se ne osjećaju sigurno.

