Imate migrene? Možda biste trebali izbjegavati ove namirnice i pića!

Ovisno o vašim jedinstvenim okidačima, moguće je da vaša prehrana može pridonijeti glavobolji. Različite vrste hrane povezuju se s tupom, oštrom boli, mučninom i problemima s vidom zbog migrene. Želite promijeniti svoju prehranu kako biste spriječili migrene? Evo pregleda najčešćih namirnica koje ih izazivaju, piše Mind Body Green.

Kofein: Za migrene, kofein može biti problematičan. "Kofein se za mnoge ljude obično smatra okidačem za migrenske glavobolje. Međutim, za druge je šalica kave često znak brzog olakšanja", kaže Amy Moyer, direktorica kulinarske medicine na Sveučilištu North Carolina–Greensboro. Moyer kaže da trenutačno nema dovoljno dokaza da bi se dala konačna preporuka za smanjenje kofeina zbog glavobolje. Ipak, ako imate migrenu, ona potiče da pratite kako povećanje ili smanjenje kofeina utječe na vas. "Pretjerana uporaba kofeina, osobito preko 200 miligrama dnevno, ili obrnuto, iznenadno odvikavanje, često može biti početak migrene", dodaje.

Alkohol: Udruga migrenskih poremećaja navodi alkohol kao jedan od najčešćih okidača. Razlozi koji stoje iza toga slabo su shvaćeni, kaže Alyssa Pacheco, R.D. "Određeni spojevi u alkoholu, poput kongenera ili histamina, mogu biti krivi. Alkohol je također diuretik, što može dovesti do dehidracije, što je još jedan uobičajeni okidač migrene." Bez obzira na znanost iza te veze, pivo, vino i žestoka pića mogu biti pića koja treba izbjegavati.

Hrana s tiraminom: Nije iznenađujuće ako nikada niste čuli za ovaj spoj u biljnoj i životinjskoj hrani. Nećete vidjeti tiramin na popisu sastojaka, jer je to nusprodukt razgradnje aminokiseline koja se zove tirozin. Neki ljudi imaju glavobolju od hrane koja sadrži tiramin kao što su odležani sirevi, dimljena riba, smokve i crno vino - ali to može ovisiti o tome koliko toga jedete ili pijete, kaže Umo Callins, M.S., R.D., CSSD, L.D., CPT Well Rooted Health and Nutrition. Osim toga, uzimanje određenih lijekova može pogoršati učinke tiramina. "Neka istraživanja pokazuju da kod osoba kojima su propisani inhibitori monoaminooksidaze (MAOI), interakcija s konzumacijom tiramina može pridonijeti migrenama", kaže ona.

Hrana s fenilalaninom: "Fenilalanin je esencijalna aminokiselina koja se nalazi u izvorima proteina", kaže Moyer. To uključuje meso, ribu, jaja i mliječne proizvode, orašaste plodove, sjemenke i mahunarke. "Visoke doze povezane su s glavoboljama, uključujući migrene." Budući da se fenilalanin nalazi u mnogim zdravim proteinskim namirnicama, njegovo potpuno odbacivanje vjerojatno nije dobra ideja za cjelokupno zdravlje. "Izbjegavanje svih namirnica koje sadrže fenilalanin stvara vrlo restriktivan obrazac prehrane", kaže Moyer. "Ako sumnjate da biste mogli biti osjetljivi na fenilalanin, možda bi bilo najbolje da budete svjesni konzumacije ili prekomjerne konzumacije ove hrane jer se to odnosi na migrene."

Intolerancije na hranu: "Istraživanja sugeriraju da su migrene vrlo česte u okruženju intolerancije na hranu, uključujući soju i gluten", kaže Moyer. Ako ste intolerantni na bilo koju hranu - bilo soju, gluten ili nešto drugo - obično ćete primijetiti simptome unutar 12-24 sata nakon jela, kaže ona.

