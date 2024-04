Štetne stvari: Ovih 8 loših navika se trebate riješiti ako ne želite brže stariti!

Ne možemo usporiti vrijeme - ali možemo usporiti njegove učinke na nas, tvrde stručnjaci. Ključ je donositi zdravije odluke u područjima koja možemo kontrolirati - a to počinje odricanjem od loših navika.

"Jedno od primarnih obilježja starenja je akumulirano oštećenje stanica koje dovodi do disfunkcije organa i, u konačnici, smrti", rekao je dr. Brett Osborn, neurolog s Floride. Liječnici su podijelili osam najčešćih nezdravih ponašanja koja ubrzavaju proces starenja i savjete kako ih izbjeći, piše NY Post.

VEZANI ČLANCI:

Pušenje: Dokazano je da pušenje skraćuje životni vijek. Istraživači iz Action on Smoking and Health iz Ujedinjenog Kraljevstva izvijestili su da 30-godišnji pušač može očekivati ​​da će živjeti još oko 35 godina - u usporedbi s onima koji ne puše koji će navodno živjeti još 53 godine. "Pušenje ubrzava starenje izlažući vas štetnim kemikalijama, smanjuje opskrbu kisikom, razgrađuje kolagen i povećava oksidativni stres", rekla je dr. Dawn Ericsson, opstetričar/ginekolog i medicinski direktor u AgeRejuvenationu u Tampi, Florida. "Štetni učinci duhana protežu se izvan zdravlja pluća, ubrzavaju starenje kože i povećavaju rizik od bolesti desni i gubitka zuba." Pušenjem se unose toksini koji smanjuju elastičnost kože i proizvodnju kolagena, što dovodi do bora, dodao je Osborn. "Slobodni radikali u dimu oštećuju plućno tkivo, izazivajući rak, i stijenke vaših krvnih žila", objasnio je. "Učestalost srčanog udara, moždanog udara i aneurizme mozga značajno je veća kod pušača u odnosu na nepušače." Najbrže rješenje je odmah prestati pušiti, složili su se stručnjaci. Kako bi povećali šanse za uspjeh u odvikavanju, Ericsson je predložila određivanje "datuma prestanka", izbjegavanje okidača i traženje podrške od prijatelja, obitelji i pružatelja zdravstvenih usluga. Neki također postižu rezultate s nikotinskom nadomjesnom terapijom ili lijekovima poput bupropiona i vareniklina, kaže.

Pretjerano izlaganje suncu: Pretjerano izlaganje suncu može dovesti do starenja oštećujući DNK kože, uzrokujući bore, opuštenu kožu i tamne mrlje, istaknula je Ericsson. Osborn se složio, također upozoravajući na povećan rizik od raka kože kao što su karcinom bazalnih stanica i melanom, od kojih ovaj drugi može biti fatalan. "Redovito korištenje kreme za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom, nošenje zaštitne odjeće i izbjegavanje izlaganja suncu tijekom vršnih sati može zaštititi kožu", savjetuje Osborn. Ostale zaštitne strategije uključuju pokrivanje šeširima, sunčanim naočalama i zaštitnom odjećom te traženje hlada tijekom najjačih sati sunca (između 10 i 16 sati), prema Ericsson. Održavanje hidratacije i korištenje antioksidansa poput vitamina C i E također mogu pomoći u zaštiti kože.

Loša prehrana: Dokazano je da prehrana s manjkom hranjivih tvari ubrzava starenje, slažu se stručnjaci. "Prehrana bogata prerađenom hranom, šećerima i nezdravim masnoćama može izazvati upalu, oštetiti kolagen i ubrzati starenje kože", upozorila je Ericsson. Prehrana bogata prerađenom hranom i šećerima može uzrokovati upalu i oštećenje slobodnim radikalima, dodao je Osborn. "Inducirano stanje rezistentnosti na inzulin ili stanje predijabetesa stavlja vas jedan korak bliže strašnom 'metaboličkom sindromu' - ulazu u bolesti kao što su bolest koronarnih arterija, rak i Alzheimerova bolest", rekao je. Kako bi se smanjili znakovi starenja, stručnjaci preporučuju uravnoteženu prehranu bogatu voćem, povrćem niskog glikemijskog indeksa, nemasnim proteinima i protuupalnim mastima (omega-3 i omega-9). "Antioksidansi u ovoj hrani bore se protiv oštećenja slobodnih radikala, kao i antioksidativni dodaci poput vitamina C, zelenog čaja i omega-3 masnih kiselina", rekao je Osborn. Drugi savjeti uključuju planiranje obroka i međuobroka unaprijed - s fokusom na cjelovitu, neprerađenu hranu - kako bi se izbjegli impulzivni nezdravi izbori, prema Ericsson. Kuhanje kod kuće, kontroliranje porcija i održavanje hidratacije također su dobri načini za poboljšanje unosa hranjivih tvari, dodala je.

GALERIJA: Pet stvari koje su jednako smrtonosne kao pušenje!

Nedostatak tjelovježbe: "Nedostatak tjelovježbe pridonosi starenju uzrokujući gubitak mišića, smanjenje gustoće kostiju, debljanje i kardiovaskularne probleme", rekla je Ericsson. Redovita tjelesna aktivnost ključna je za održavanje mišićne mase, cirkulacije i kognitivnog zdravlja kako starimo, savjetovala je. Osborn je također zagovornik toga da ostanemo aktivni, napominjući da su "naša tijela stvorena za vježbanje". "Vježbanje pokreće 100 gena povezanih s dugovječnošću, stoga ga nemojte preskočiti! Koristi tijelu i umu." Prema Osbornu, redovita tjelesna aktivnost, posebice trening snage, temelj je vašeg zdravlja. "To znači da morate dizati utege i teško disati tijekom treninga", rekao je. U "slobodne dane" Osborn predlaže 45-minutni lakši trening izdržljivosti, poput hodanja, veslanja, plivanja ili trčanja, koji će poboljšati vašu kardiovaskularnu kondiciju, a istovremeno vam omogućiti oporavak od teških treninga snage. Kako biste održali dugoročnu rutinu vježbanja, važno je pronaći aktivnosti u kojima stalno uživate, postaviti realne ciljeve, ostati fleksibilan i "slušati svoje tijelo", rekla je Ericsson.

Pretjerana konzumacija alkohola: Alkohol dehidrira kožu i može dovesti do oštećenja jetre i kognitivnih poremećaja, upozorio je Osborn. "Također uzrokuje probleme s regulacijom šećera u krvi i usko je povezan s pretilošću", rekao je. "Budući da je alkohol stanični toksin, on ubrzava proces starenja." Ericsson se složila da pretjerana konzumacija alkohola ubrzava starenje uzrokujući dehidraciju, gubitak hranjivih tvari, upalu, oštećenje jetre i razgradnju kolagena. "Kronično pijenje može dehidrirati kožu, oštetiti jetru i povećati rizik od kognitivnog pada", kaže Ericsson. Kao i kod pušenja, rješenje je eliminirati konzumaciju alkohola, složili su se stručnjaci. "Ne kažem da u potpunosti prestanete s alkoholom, ali pokušajte eliminirati uobičajeno pijenje u sljedećih šest do 12 mjeseci", savjetovao je Osborn. "Osjećat ćete se bolje i dugoročno ćete uštedjeti mnogo novca." Ostali savjeti za prestanak pijenja uključuju izbjegavanje okidača, bavljenje zdravim aktivnostima i traženje stručne pomoći ako je potrebna, navodi Ericsson.

Kronični stres: Dok je određeni stupanj stresa normalan i zdrav, kronične visoke razine stresa mogu skratiti telomere, koje su DNA proteinske strukture koje “imaju središnju ulogu u sudbini i starenju stanice prilagođavajući stanični odgovor na stres i stimulaciju rasta na temelju prethodne stanice. podjele i oštećenje DNK”, prema Nacionalnom institutu za zdravlje. "Kronični stres također može pogoršati stanje kože i utjecati na mentalno zdravlje, ubrzavajući starenje", dodaje Ericsson. Dugotrajni stres utječe na sposobnost tijela da se popravi i može dovesti do preranog starenja, prema Osbornu. "Starenje je stanje pojačane upale - a jednom kad se iscrpi sposobnost tijela da ublaži upalu proizvodnjom kortizola, ona vlada nekontrolirano", rekao je. Tehnike upravljanja stresom poput svjesnosti, meditacije, terapije i redovite tjelesne aktivnosti mogu ublažiti stres, rekao je Osborn. "Trening snage također smanjuje proizvodnju kortizola (nekoliko sati nakon treninga) - i samim time olakšava spavanje, što je ključno za smanjenje stresa", rekao je.

VEZANI ČLANCI:

Neadekvatan san: Nedostatak sna ubrzava starenje smanjujući zdravlje kože, povećavajući upale i uzrokujući hormonsku neravnotežu, ističe Ericsson. "Neadekvatan san također otežava popravak stanica i utječe na kognitivnu funkciju", rekla je. San je ključan za procese regeneracije tijela, istaknuo je Osborn. "Ako ne spavate, teško ćete skinuti višak kilograma jer tijekom sna dolazi do značajnog sagorijevanja masti", rekao je. "Također ćete se izložiti neurodegenerativnim bolestima, kao što je Alzheimerova bolest." Sjećanja se također formiraju tijekom spavanja, istaknuo je. "San je bitan dio zdravlja i dobrobiti." Kako bi se optimizirao san, Osborn je predložio uspostavljanje redovnog rasporeda, stvaranje opuštajućeg okruženja i izbjegavanje stimulansa prije spavanja. "Također, smanjivanje konzumacije ugljikohidrata unutar nekoliko sati prije spavanja može olakšati indukciju sna", rekao je. "U sličnom kontekstu, odbacite mobitel, prijenosno računalo i tablet što je prije moguće kako biste smanjili ometanje plave svjetlosti u proizvodnji melatonina, tjelesnog hormona spavanja." Upravljajte stresom i po potrebi potražite stručnu pomoć, dodala je Ericsson.

Loša oralna higijena: Loša oralna higijena ubrzava starenje uzrokujući bolesti desni, gubitak zuba, obojene zube i loš zadah, upozorava Ericsson. "Bolesti desni i gubitak zubi ne samo da utječu na oralno zdravlje, već utječu i na opću dobrobit, pridonoseći ostarjelom izgledu", dodala je. Također postoji veza između rizika od srčanih bolesti i učestalosti bolesti koronarnih arterija i gingivitisa, primijetio je Osborn. "Upala se ne javlja samo u ustima - to je sistemski problem", rekao je. Optimalna oralna higijena zahtijeva redovite stomatološke preglede, pravilno četkanje i čišćenje zubnim koncem te korištenje antimikrobne tekućine za ispiranje usta, rekao je Osborn. Ograničavanje slatke i kisele hrane, izbjegavanje duhanskih proizvoda, održavanje hidratacije i žvakanje žvakaće gume bez šećera nakon obroka također mogu pomoći zdravlju usta, dodala je Ericsson.

Što se događa s tijelom kad prestanemo pušiti? 'Dobrobiti osjećamo već 20 minuta nakon gašenja cigarete'