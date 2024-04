Studija otkriva: Evo kako cjelodnevno sjedenje bez pauze utječe na rizik od smrtnosti!

Nova studija objavljena u Journal of the American Heart Association pronašla je još dodatne dokaze da je višesatno sjedenje bez ikakvih pauza za ustajanje i kretanje povezano s većim rizikom od srčanih bolesti i smrtnosti od svih uzroka — čak i za one koji se bave formalnom, umjerenom ili snažnom tjelovježbom, piše Real Simple.

Sjedilački način života ili provođenje duljeg vremenskog razdoblja sjedeći/ležeći bez prekida, te nedostatak česte ili odgovarajuće tjelesne aktivnosti, povezuje se s ozbiljnim zdravstvenim ishodima, uključujući kognitivnu degeneraciju povezanu sa starenjem, povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti, metabolička stanja i još mnogo toga.

Čini se da ova studija sugerira da negativni učinci neprekinutog sjedilačkog ponašanja nadmašuju napor i potencijalne dobrobiti vježbanja; ukupna količina vremena provedenog u sjedećem položaju svaki dan i duljina svakog razdoblja sjedilačkog života ono je što predstavlja prijetnju cjelokupnom zdravlju, unatoč tome koliko su zdravi vaš životni stil i ponašanje izvan tog vremena sjedenja. Autori studije analizirali su podatke i ponašanja 6489 žena u dobi od 60-ih do 90-ih godina iz Studije objektivne tjelesne aktivnosti i kardiovaskularnog zdravlja (OPACH) Inicijative za zdravlje žena, koristeći novi algoritam za ispitivanje ukupnog vremena sjedenja i trajanja svake mjesečnice provedene sjedeći .

Rezultati su pokazali da su žene koje su bile nepomične 11,7 sati ili više dnevno izložene 30% većem riziku od smrtnosti. "Sjedeće ponašanje definira se kao bilo kakvo ponašanje u budnom stanju koje uključuje sjedenje ili ležanje uz nisku potrošnju energije", rekao je koautor studije Steve Nguyen, dr. sc., MPH, postdoktorand na Fakultetu javnog zdravlja i ljudske dugovječnosti Herbert Wertheim Sveučilišta u Kaliforniji. Znanost, u sveučilišnom priopćenju za javnost. U radu se zaključuje da su "veće ukupno vrijeme sjedenja i duže prosječno trajanje sjedenja povezani s većim rizikom smrtnosti od svih uzroka i rizikom smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti među starijim ženama. Ovi podaci podržavaju intervencije usmjerene na smanjenje ukupnog vremena sjedenja i prekid dugotrajnog sjedenja."

"Kada sjedite, protok krvi kroz vaše tijelo se usporava, smanjujući unos glukoze", glavna autorica Andrea LaCroix, PhD, MPH, ugledna profesorica na Herbert Wertheim School of Public Health, objasnila je u priopćenju za javnost. "Vaši se mišići ne kontrahiraju toliko, pa se sve što zahtijeva potrošnju kisika za pokretanje mišića smanjuje, a puls vam je nizak." Čini se da su prethodna istraživanja pokazala da određena količina tjelovježbe može nadoknaditi ili neutralizirati negativne učinke dugotrajnog sjedilačkog ponašanja svaki dan. Ali prema radu LaCroixa i Nguyena, čak su i žene koje su umjereno ili energično vježbale bile osjetljive na iste povećane rizike ako su sjedile predugo tijekom dana.

"Rizik počinje rasti kada sjedite oko 11 sati ukupno dnevno, u kombinaciji sa dužim sjedenjem u jednoj sesiji",, rekla je LaCroix. "Na primjer, sjedenje duže od 30 minuta povezano je s većim rizikom nego sjedenje samo 10 minuta." Ona također napominje da je za većinu ljudi nerealno ili potpuno nemoguće ustati i protegnuti se svakih 10 minuta - što ako ste vozač kamiona na duge relacije ili se trebate baviti dubokim, fokusiranim radom? Ipak, sve pauze koje možete uzeti, uzmite ih. Ako je to jednom svakih 30 minuta ili 20 minuta, to je puno bolje nego ništa. Ako se želite brzo istegnuti, marširati u mjestu, držati se za dasku ili hodati po uredskom podu, to je sjajno (čak i tri minute vježbanja odjednom mogu imati nevjerojatne zdravstvene prednosti!) — ali sve što vam stvarno treba je ustajanje i premještanje težine. "Ne morate ići nikamo, možete samo stajati neko vrijeme", kaže LaCroix.

