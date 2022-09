Ima tetovaže po cijelom tijelu i ljudi je zbog toga često kritiziraju: 'Žao mi je samo zbog jedne!'

Sarah-Jane Sinclair obožava tetovaže, te ih na svome tijelu ima jako puno, od čega ih je devet samo na njenom licu, no zbog toga se često nalazi na meti raznih osuda i uvreda. Ljubiteljica tetovaža na licu ima različite motivacijske citate koje obožava, a s tetoviranjem je počela čim je navršila 18 godina, te od tada nije prestala dodavati nove.

Kako piše The Sun, njezin izgled često mnoge ljude navodi da se okrenu i nešto prokomentiraju, a nerijetko doživljava i razne kritike poput komentara da je 'uništila svoj izgled'.

- Ja volim svoj jedinstveni izgled i nije mi žao što imam toliko tetovaža. To je definitivno vrsta ovisnosti jer jednom kada počneš ne želiš prestati. Obje ruke su mi gotovo u potpunosti prekrivene tetovažama, kao i pola jedne noge, a imam ih i na donjem dijelu leđa, na svim prstima, vratu, stražnjoj strani bedara i naravno, na licu - rekla je Sarah, te dodala da namjerava biti potpuno prekrivena tetovažama.

Rekla je i da na društvenim mrežama zaista dobiva puno ružnih komentara, a često joj pišu da se tetovira samo kako bi prekrila svoj višak kilograma, što ju jedino pogađa od svih kritika. Ipak, kaže da voli svoje tetovaže i da ništa ne bi mijenjala, no priznaje da postoji jedna za koju žali što ju je napravila, i to je ime bivšeg dečka koje je tetovirala na svojoj stražnjici.

- Bili smo zajedno samo dva tjedna, no ja sam mislila da je on savršen, a i vrlo sam impulzivna s odlukama za tetovaže. Ubrzo mi je jedna djevojka poslala poruku na Tik Toku, nakon što je vidjela moje videe s dečkom, te mi rekla kako se i ona viđa s njim već mjesecima. On mi je rekao da ne tetoviram njegovo ime, a sada mi je jasno i zašto. Još nisam prekrila tu tetovažu, ali namjeravam to uskoro učiniti - objasnila je.

Među njezinim tetovažama na licu su i riječ 'mir', tužni anđeo, ljubavno srce, riječ 'taština' na latinskom i brojni ljubavni i ostali citati. Što se tiče ružnih komentara i uvreda, ona samo kaže da smatra da je njezino tijelo hram kojeg treba ukrasiti, te da se želi isticati i biti jedinstvena. Ipak, priznaje da ne voli proces tetoviranja jer joj je bolno, no to ju ne sprječava da se svaki put vrati po neku novu tetovažu.

- Nakon što istrpim svu tu bol, krajnji rezultat mi uvijek pokaže da se isplatilo i samu sebe uvjerim da ću to ponoviti. Ne zanima me što drugi ljudi kažu, ja sebi izgledam fantastično, a uskoro ćete na meni vidjeti još puno novih crteža - zaključila je.

