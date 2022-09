Muškarac o neobičnoj molbi punice: 'Naljutila se jer joj nisam dao da poliže moj sladoled!'

Nedavno je jedan anonimni muškarac na Redditu podijelio smiješnu anegdotu sa svojom nerazumnom punicom koja je uporno tražila da poliže sladoled koji je jeo. On je naime jednu večer za sebe, svoju ženu i punicu kupio sladolede da u njima uživaju dok skupa gledaju film; očekujući naravno da će svatko lizati svoj, no kad je on svoj sladoled pojeo do pola, punica ga je pitala 'može li dobiti liz da proba'.

Konobari poručuju: Nemojte ovo raditi, od toga nam se diže kosa na glavi

Pristojno je, kaže, odbio, rekavši joj da u zamrzivaču ima još sladoleda istog okusa, ali ona je bila uporna, objašnjavajući mu da 'želi samo liz, a ne cijeli štapić'.

- Još sam joj jednom pristojno rekao da ne želim da liže moj sladoled, čak sam joj ponudio ostatak štap, a da ja uzmem novi, no rekla da nema potrebe i da ga mogu nastaviti jesti čim ona proba - napisao je pod korisničkim imenom @/DenierOfIceCream.

"Rekao sam ne hvala, na što su i me i ona i supruga nazvali sebičnim jer ne želim dijeliti. Siguran sam da bi svatko u ovoj situaciji, reagirao poput mene, ali su me njih dvije navele da se zapitam jesam li stvarno pohlepan i sebičan što ne želim dijeliti štapić sladoleda sa svojom svekrvo,"

Da stvar bude gora, ogorčeni je muškarac napisao i da njegova svekrva ima naviku puštati svojim psima da joj ližu lice, čak i usta, što je njezin zahtjev činilo još manje primamljivim.

- Ne bih joj dopustio ni da poliže moj sladoled ni da nema pse. a na tvom bi mjestu uzeo nož i tanjur i odrezao joj komad mog sladoleda, samo da izbjegnem njihovo prigovaranje - napisao mu je jedan korisnik.

- Zašto misli da je u redu tražiti liz sladoleda i dijeliti slinu? Da je u pitanju supruga, razumio bih, a čak i onda bi odbijanje bilo u redu. Nedostatak granica ovdje je uznemirujuć, iskreno... - dodao je drugi.

[ANKETA] Izuvate li cipele kada dođete kod nekoga u goste i očekujete li isto od svojih gostiju?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.