I vaš pas često duboko uzdahne? Stručnjaci otkrili tri razloga zašto ljubimci to rade

Iza svakog ponašanja psa krije se razlog koji često odražava njegove potrebe, osjećaje ili iskustva. Psi ne govore riječima, ali kroz svoje postupke i geste komuniciraju s nama na svoj jedinstveni način. Razumijevanje što stoji iza njihovih reakcija ključno je za izgradnju povjerenja, sretniji suživot i rješavanje mogućih problema u ponašanju. Svaki lajavi, zavijajući ili čak neobičan pokret ima svoju priču.

Duboki uzdah psa česta je pojava i iskustvo za mnoge vlasnike, ali ne mora uvijek biti znak iste stvari. Prema riječima stručnjaka, postoji niz razloga zašto vaš pas ispušta duboki uzdah i važno je razumjeti što pokušava komunicirati, piše Daily Express. Iako psi, kao i ljudi, imaju svoju jedinstvenu osobnost, pokazuju mnoga uobičajena ponašanja i karakteristike.

Duboki uzdah može biti znak bilo čega, od opuštanja do dosade. U popularnom TikTok videu tima Howls You Day, online trgovine koja ima za cilj pružiti visokokvalitetne proizvode za pse, detaljno su opisani mnogi razlozi psećeg uzdaha. "Jeste li znali da uzdisanje vašeg psa ima značenje? To nije zato što je imao dug i naporan dan, već zato što izražava svoje osjećaje", rekao je narator u početku videa.

Ako vaš pas ne pokazuje znakove stresa, njegovi uzdasi mogu biti znak da se osjeća posebno zadovoljno ili opušteno. "To je njihov način oslobađanja od napetosti i pokazivanja da su opušteni u svom okruženju", objašnjeno je u videu. Većina odraslih pasa spava oko 12-14 sati, s prekidima, tijekom dana. Za pse je važno da se dovoljno naspavaju da bi održali svoje zdravlje i dobrobit.

Kao i ljudi, psi obično spavaju dulje tijekom noći, ali trebaju imati puno drijemanja tijekom dana. "Kao i ljudi, psi ponekad uzdišu dok spavaju", objasnili su stručnjaci još jedan česti uzrok uzdaha kod pasa. Dodala su da to nije ništa oko čega bi se vlasnici pasa trebali brinuti. "Ako vaš pas uzdiše u snu, vjerojatno samo sanja ili se osjeća ugodnije", rekli su.

Nadalje, psima je potrebna stalna pažnja i stimulacija. Ako pas nema dovoljno tjelesne aktivnosti ili mentalne stimulacije, može postati nemiran i anksiozan, što može dovesti do neželjenih problema u ponašanju ili zdravstvenih poteškoća. Psi se mogu dosađivati, baš kao i ljudi. "U tom slučaju pas neće pokazivati znakove stresa ili anksioznosti. Umjesto toga, vjerojatno će djelovati nemirno ili će samo ležati bezvoljno", objasnili su stručnjaci.

Dodali su da, ako vjerujete da bi to mogao biti uzrok uzdaha vašeg psa, onda će ga šetnja ili igranje sigurno razveseliti. "Psi mogu uzdahnuti kad su iritirani, na primjer kada ne dobivaju dovoljno pažnje ili su previše izloženi interakciji poput maženja. No, uzdah ne znači uvijek da su nervozni", piše internetska platforma o zdravlju i njezi kućnih ljubimaca, Pet MD. Nadalje, stručnjaci s platforme su objasnili da psi mogu uzdahnuti jer su "upravo legli", ili jer su "opušteni i sretni", ili samo žele pokazati da "im je dosadno", ili, u nekim slučajevima, osjećaju bol.

"Ono što je 'normalno' za jednog psa, možda nije i za drugog. Razumijevanje kontekstualnih znakova i govora tijela može vam pomoći da zadovoljite potrebe svog psa. Međutim, ako je uzdah novi oblik ponašanja ili je popraćen drugim promjenama u ponašanju, zakažite pregled kod veterinara da biste bili sigurni da je sve u redu", zaključila je platforma.