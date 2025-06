Vaš je pas u šetnji počeo jesti travu? Ne brinite, neće postati vegetarijanac, evo o čemu je riječ

Svaki vlasnik pasa bar je jednom doživio da njegov ljubimac u šetnji, naizgled ničim izazvan, počne jesti travu. Uvriježeno je mišljenje kako psi to čine kako bi izazvali povraćanje i riješili se nečega što im smeta u želucu. Postoji i objašnjenje da im fali neka hranjiva tvar, vlakna ili da imaju probavne smetnje. No, prava znanstvena istina još nije potpuno poznata, piše PetMD.

Znanstvenici pretpostavljaju da je jedenje trave naslijeđeno od vukova. Istraživanja su pokazala da divlji kanidi, poput vukova i lisica, također povremeno jedu biljke. Drugim riječima, to može biti prirodno ponašanje, a ne znak bolesti. No, zabilježeni su i slučajevi pasa koji su godinama jeli travu i povraćali, ali su se prestali tako ponašati kad su počeli jesti hranu bogatu vlaknima. To sugerira da neki psi možda jedenjem trave pokušavaju nadoknaditi ono što im nedostaje u prehrani.

Ono što valja imati na umu jest činjenica da psi, iako su razvili sposobnost probave nekih ugljikohidrata, travu zapravo ne mogu učinkovito probaviti. Ona najčešće samo prođe kroz njihov probavni sustav. Jedno istraživanje iz 2007. pokazalo je da psi češće jedu travu prije obroka, a rjeđe kasnije tijekom dana.

Zaključak je da jedenje trave nije nužno znak bolesti, već normalno ponašanje. Kad je riječ o mladim psima, oni često istražuju svijet ustima, pa jednostavno mogu kušati travu iz znatiželje. Neki psi pak shvate da jedenjem trave privlače pažnju vlasnika, pa to ponašanje ponavljaju. Istraživanja su pokazala da većina pasa ne povrati nakon što pojede travu, niti pokazuje znakove bolesti prije toga. Dakle, najčešće ne jedu travu kako bi se namjerno natjerali na povraćanje.

Ono što brine mnoge vlasnike koji su primijetili ovu pojavu kod svojih ljubimaca jest nedoumica je li jedenje pasa sigurno za pse. U većini slučajeva jest, ali postoje rizici. Naime, trava može biti prskana pesticidima ili kontaminirana izmetom drugih životinja. To može dovesti do trovanja, proljeva, parazita, pa čak i ozbiljnih bolesti poput parvovirusa.

Ako vaš pas često jede travu, uvjerite se da je ona čista i nešpricana, odnosno vodite računa o tome kamo odlazite u šetnje. Osim toga, redovito provjeravajte njegovo zdravstveno stanje kod veterinara.

