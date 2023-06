Platila je 118 e za glaziranu manikuru, a ono što je dobila ju je razočaralo: ‘Tako je ružno!’

Jedna je žena od svoje kozmetičarke zatražila trendi glazirane nokte kakvi se u zadnje vrijeme mogu često vidjeti na društvenim mrežama. No, kako tvrdi, ono što je očekivala nije dobila, unatoč tomu što je manikuru platila vrtoglavih 118 eura. "Upravo sam dobila najgoru manikuru koju ste u životu vidjeli", rekla je Emily (@emilylatrue) u videu koji je podijelila na Tik Toku, piše The Sun.

Ispričala je da je uzalud potrošila vrijeme i novac, a s krajnjim rezultatom je u potpunosti razočarana. "Mrzim uređivati ​​nokte. Nisam uređivala nokte nekoliko mjeseci jer mrzim sam proces uređivanja. No, idem na odmor u četvrtak, pa sam mislila da bi bilo super napokon ih srediti. Tako sam se naručila i došla u taj salon. Tražila sam glazirane nokte. To je trend već neko vrijeme pa sam pomislila da zasigurno znaju kako to treba napraviti. Ali što sam dobila? Ovo! Tako je ružno!", ispričala je, pokazujući manikuru koja se u potpunosti razlikovala od onoga što je ona zamislila.

Glazirani nokti inače imaju biserni izgled, s ombre efektom u kojem prelaze od pastelne ružičaste do svijetlo žute boje, a nokti koje je Emily dobila nisu baš bili takvi. Umjesto toga, nokti su joj bili neujednačene bijele boje sa čudnim sjajem. "Izgledaju grozno. Mora da se šale. Ne znam mogu li ići na odmor s ovakvim noktima", zaključila je.

Korisnici TikToka bili su jednako šokirani rezultatom, te su podijelili svoja mišljenja . "118 eura za to? Ne, vratila bih se sutra i rekla da to ne ide tako", napisala je jedna osoba. "Ovo je užas, trebaju ti vratiti novce", oglasila se druga. "Da budem iskrena, izgleda kao kad sam bila klinka i lakirala nokte sama", dodala je treća.

