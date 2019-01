Gost na vjenčanju uzrokovao pravi rat među uzvanicima, a mladenka završila u suzama

Kako stresno i umarajuće može biti organiziranje vjenčanja zna svaka mladenka koja je kroz to prošla. Mjeseci pripreme, planiranja svakog detalja mnogima može značiti savršen događaj bez ijedne pogreške, no upravo se baš rijetko tako nešto dogodi.

Ma koliko detaljno planirali svoj savršeni dan, uvijek se može dogoditi nešto neplanirano. I najčešće se dogodi, i to zbog utjecaja nekog drugog.

Jedna je mladenka na vlastitom vjenčanju završila u suzama i to zbog nečega što su uzvanici učinili.

Jedan od posebnih događaja tjiekom proslave vjenčanja za mladence je i rezanje torte, no upravo to je bilo uništeno za spomenutu mladenku. Torta nije imala ukrasne figurice mladoženje i mladenke na vrhu te je jedan od gostiju pomislio kako je ta torta od sira dio slijeda večere, ne vjenčana torta te je bez imalo grižnje savjesti, tortu već načeo. Nastao je pravi rat među gostima, a sve je završilo mladenkinim suzama. Uzvanici su se međusobno napadali, jedni jer su smatrali da nitko nije mogao znao da je riječ o vjenčanoj torti, a drugi koji su tvrdili da su na vjenčanju i da je sasvim jasno da je to torta namijenjena mladencima.

O tome što se dogodilo, jedna od gošći vjenčanja opisala je na forumu Mumsnet. Torta se nalazila u posebnoj prostoriji, nedaleko od plesnog podija i bara. Čini se kako je to bilo dovoljno nekome da se odluči poslužiti - sam.

