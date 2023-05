Gastro-enološki podcast dečkiju iz Tipsyja otkriva tajne dobrog pića i dobrog ugostiteljstva

Podcast kao nativno internetski medijski žanr dobro se 'uhvatio' pa je tako podcasta najrazličitijh vrsta i tema, a da se pri tome još novi žanr nije izlizao. No, podcasta o resoranima, ugostiteljstvu, hrani i piću začudno je prilično malo u nas. Dečki iz Tipsyja, inovativne platforme za distribuciju svega što je potrebno za kvalitetan tulum, to nastoje ispraviti. Pokrenuli su svoj podcast u kojem razgovaraju s ljudima koji su poslovno, često i privatno vezani za ugostiteljstvo, hranu ili piće nastojeći objasniti što to znači biti ugostitelj ili poduzetnik vezan uz takvu djelatnost.

- Tipsy Podcast je podcast koji je nastao s ciljem pomoći ljudima koji razmišljaju o pokretanju vlastitog restorana, bara, kafića ili proizvodnji alkoholnih pića. Razumijemo da je to teška odluka koja može biti zastrašujuća, posebno ako nemate kome podijeliti svoje ideje i zamisli. Zato smo stvorili Tipsy Podcast - emisiju koja će vam pomoći u dobivanju odgovora na vaša pitanja i u osjećaju manje usamljenosti u vašim poduzetničkim pothvatima, kažu tamo.

Do sada su gosti bili doista poznata lica u tom svijetu. Mate Janković, vjerojatno najpoznatiji naš chef koji je priznao kako mu Masterchef nije donio samo popularnost nego je bilo i dosta loših stvari, a odgovarao je i na pitanja može li naše ugostiteljstvo opstati bez stranaca a dao je i savjete kako ne propasti u ugostiteljskom biznisu. Filip Pleteš poznati je naš barmen koji je u podcastu odgovarao na pitanja što karakterizira vrhunski whisky, kako uspjeti u njegovom poslu. Ivan Babić pokretač je craft pivovare Zeppelin ali je ranije igrao nogomet i u Rusiji, pa je prenio svoja iskustva. Mnoge smo sate proveli u Norris Caffeu čiji je osnivač Saša odgovorio kako godinama uspijeva s kafićem na kraju grada, kako napraviti svoj lokal drugačiji od drugih.

- Kroz emisije, želimo vam približiti priče ljudi koji stoje iza tih biznisa, koji će vam podijeliti svoja iskustva, izazove, uspone i padove, ali i puno uspjeha. Želimo s vama podijeliti neke od najzanimljivijih savjeta koje su nam naši gosti dali, a koji su im pomogli da postanu uspješni u svijetu alkoholnih pića i ugostiteljstva. Međutim, Tipsy Podcast nije samo o poslovnim savjetima i edukaciji. Uživamo u dobroj kapljici kao i vi, i kroz naše emisije želimo vam približiti svijet alkoholnih pića, njihove različite okuse i tradicije, ali i zanimljivosti o njihovoj proizvodnji i distribuciji, objašnjavaju nam dečki iz Tipsyja koji su i sami prepričali svoja poduzetnička iskustva u podcastu. Spajanje trgovačke marke s ovakvom medijskom platformom sada je gotovo uobičajeno, to se radi kako bi se više publike s njome upoznalo.

- Tipsy je podcast koji se usko fokusira na nišu restorana, barova, hotela i proizvodnje raznih alkoholnih pića poput gina i craft piva. Ovdje ćete naći razgovore s najuspješnijim ljudima u tom području i saznati sve što vas zanima o ovoj strastvenoj industriji. Bez obzira jeste li početnik u poduzetništvu ili tražite nove načine za razvoj u ovom poslu, Tipsy je podcast za vas. Sve ovo radimo s velikom dozom humora i emocije. Želimo da se kroz naše emisije osjećate kao da ste dio jedne velike obitelji, gdje se sve vrti oko dobrog druženja, iskrene emocije i dobre kapljice. Dakle, ako razmišljate o pokretanju vlastitog posla u svijetu alkoholnih pića i ugostiteljstva, ili jednostavno želite naučiti nešto novo o tom svijetu, pridružite nam se u Tipsy Podcastu. Mi smo tu za vas s odgovorima na sva vaša pitanja i puno smijeha i zabave!, kažu Tipsyjevci.