Evo o čemu nikako ne biste trebali pričati s kolegama na poslu

Vjerojatno ste i vi jedni od onih koji provode više vremena na poslu nego sa svojom obitelji ili prijateljima. Nekima će, stoga biti sasvim normalno da upravo bračnog partnera pronađu u svom radnom okruženju.

Ipak, bez obzira na povezanost s kolegama i razinu povjerenja koju imate prema nekome, neke teme bi zaista bilo dobro držati po strani. Ako imate potrebu s nekim razgovarati, sačuvajte to za svoje prijatelje i obitelj. One, kojima zaista bezuvjetno vjerujete. Evo o čemu je riječ...

Prošlo radno mjesto bilo je...

Bez obzira kako vam je bilo na prošlom radnom mjestu, u nekoj drugoj tvrtci, zadržite to za sebe. Ostavite prošlost u prošlosti i koncentrirajte se na aktualne radne zadatke i ciljeve. Ako pljujete po bivšim kolegama ili radnim zadacimai opisu posla, možete se prikazati kao netko tko ne preuzima odgovornost za svoje postupke. To svakako ne želite, posebice ako nije točno. Nemojte imati potrebu opravdavati se novim kolegama, dokažite se svojim radom i ambicijama.

Zdravstveno stanje

Ako ste spriječeni doći na posao, svakako morate iskreno obavijestiti nadređene. No, pričati o detaljima vašeg zdravstvenog stanja više nego je to potrebno, svakako izbjegavajte. Ako vas kolege pitaju kako ste, odgovorite iskreno, no nemojte dijeliti dodatne informacije koje nisu bitne za njih niti utječu na vaše radne sposobnosti.

Politički stavovi

Politika je uvijek bila tema o kojoj se može raspravljati satima, danima. Ipak, nemojte si to dozvoliti s kolegama ili na radnom mjestu. Osim ako vaše radno mjesto zaista to ne zahtijeva. Temeljem vaših političkih uvjerenja, koja se možda razlikuju od onih koje vaše kolege imaju, može vas se gledati kroz neku drugu prizmu, koja zaista nije presudna za vašu radnu poziciju. Ono što vi mislite o nekom političaru ili nekim postupcima valdajućih, komentirajte sa svoim prijateljima. Radno okruženje ostavite za teme koje se tiču vašeg radnog mjesta i postizanja zadanih ciljeva.

Tražite drugi posao

Ako ste zaista u potrazi za novim radnom mjestom, držite to za sebe sve dok ne dogovorite odlazak iz tvrtke u kojoj trenutno radite. U suprotnom vas se može gledati na drugačiji način, čak nije neuobičajeno ponekad i da osjetite određenu vrstu šikaniranja, "jer ionako uskoro odlazite", a možda nećete tako skoro promijeniti radno okruženje. Tako možete sebi "osigurati" dodatni stres i neugodne situacije koje vam zaista nisu potrebne.

Razgovore o vašem privatnom životu

Imate li u svom životu nekog drugog ili u kakvoj ste fazi života, nije nešto što bi se ticalo ikog od vaših kolega. Neki će možda pokušati ispipati informacije, no svakako ih zadržite za sebe, barem one detaljnije analize koje zaista nisu potrebne. U braku ste? Imate djece? To bi trebalo biti dovoljno...

Ogovarate kolege ili šefa drugim kolegama

Ovo bi moglo biti, u najmanju ruku, opasno. I nikako nije po bontonu. Ako imate kakve nesuglasice ili potrebu razriješiti neku neugodnu situaciju, svakako to riješite s osobom na koju se odnosi. Ako ste iz te "borbe" izašli kao "pobjednik", nemojte se time hvaliti drugima niti negativno pričati o osobama oko vas, čak i onda ako smatrate da niste dobili ono što zaslužujete i izvukli ste, možda, deblji kraj. Nema potrebe, nije pristojno niti produktivno. Time nećete dobiti ništa pozitivno, čak i ako drugi dijele vaš stav, odmahnite rukom i nastavite raditi ono za što ste plaćeni. I nakon toga idite kući u svoju sigurnu zonu i zaboravite na situacije s kolegama. Vodite se onim da se ponašate tako da vam nitko ne može u nekoj budućnosti nešto prigovoriti. A ne može, ako radite sve po radnom bontonu. To je najbolji recept za uspjeh na radnom mjestu.

Ne kritizirajte strategiju vaše tvrtke

"od ispod" vam se može činiti kako se mnogo toga radi na način koji bi mogao biti drugačiji ili možda čak i produktivniji ili bolji. Ipak, zadržite taj stav za sebe čak i ako imate taj stav. Nemate sve informacije i ne znate što nadređeni prolaze ili dogovaraju i jesu li u mmogućnosti išta mijenjati i sl. Ako i vi jednom dođete na rukovodeću poziciju, možda ćete biti u istoj kaši kao i vaši nadređeni, a nećete biti u mogućnosti reagirati kako ste mislili da oni iznad vas imaju tu priliku. Radite svoje i ne brinite o drugima, barem ne ako se to ne odnosi i na vaš dio posla. Imate zasigurno "pametnijih" stvari o kojima biste mogli razmišljati i utrošiti svoju energiju..

