Nije htio ustupiti mjesto trudnici u prepunom autobusu, njena reakcija oduševila je mnoge

Gdje su nestali bonton i empatija, pitanje je koje se mnoge žene pitaju na društvenim mrežama.

Potaknula ih je na to jedna trudnica u visokom stupnju trudnoće kojoj se nitko nije htio ustati u prepunom autobusu u Londonu. Kada je ugledala jedno slobodno mjesto, na sjedalu je bila torba čovjeka koji je sjedio pored, a umjesto da je pomakne i oslobodi sjedalo za trudnicu, on je torbu pokrio rukom bez namjere da je skloni.

Žena u osmom mjesecu trudnoće odlučila je reagirati i bez razmišljanja odlučila sjesti na to mjesto, preko torbe koja je još uvijek bila na sjedalu. Objavila je post na Twitteru u kojem je opisala svoj postupak i "neljudsko "ponašanje čovjeka u javnom prijevozu, nakon čega je njen post postao pravi viralni hit. No, nije poznato kako jemuškarac nakon toga reagirao.

Njena objava "otkrila" je koliko se žena bori s istim problemima, nedostatkom bontona, emaptije i pregršt sebičnosti kod ljudi u javnom prijevozu. Njenu objavu komentirale su mnoge žene otkrivši i svoja iskustva, a ovu trudnicu su podržali riječima potpore.

Jedna od njih napisala je kako je zamolila čovjeka da joj ustupi mjesto jer je trudna i mučno joj je, no on je odbio. Žena u nekom trenu nije mogla suzbiti mučninu i povratila je direktno po tom čovjeku koji je sjedio ispred nje i čitao novine, piše The Sun.

Mnogi su se složili da je dobio je što je i zaslužio.

