Ovo su najčešći problemi tijekom seksa kod muškaraca: 'Postoje rješenja za njih!'

Muškarci, isto kao i žene, pate od raznih problema u seksualnom životu, od impotencije do prerane ejakulacije itd. Stručnjakinja Tracey Cox otkrila je četiri najčešća problema povezana sa seksom, ali i dala savjete kako ih spriječiti, piše Daily Mail.

Problemi s erekcijom: Gotovo svaki muškarac do 40. godine, tvrdi stručnjakinja, doživi problem s erekcijom. Uzroci mogu biti fizičke i psihičke prirode. Previše alkoholnih pića, iscrpljenost, tjeskoba i stres samo su neki od potencijalnih krivaca. "Problemi u odnosu između partnera mogu uzrokovati erektilnu disfunkciju. Ako se ne slažete izvan spavaće sobe, teško da će on i u njoj biti opušten", savjetuje Cox. Ako se tako nešto dogodi jednom ili dva puta, ne treba brinuti, napominje ona. No, ako se uspaniči, to bi se moglo ponoviti. Važno je ustanoviti je li problem fizičke ili psihološke prirode. Ako se prilikom buđenja ujutro javlja erekcija ili se postiže za vrijeme masturbacije, uzrok je onda vjerojatno psihološki.

Ne može doživjeti orgazam: Žene su navikle da ponekad ne dožive orgazam, ali ne i muškarci. Stoga je takva situacija često šok za oboje. "Žene u tom slučaju misle da s njima nešto nije u redu, da ih dovoljno ne privlače ili slično. Potencijalnih razloga je mnogo. Može biti da je prethodno pio alkohol, da je reakcija na neke propisane lijekove ili je jednostavno previše puta doživio orgazam i dostigao 'limit' ",objašnjava stručnjakinja.

Preuranjena ejakulacija: Preuranjena ejakulacija najčešći je muški seksualni problem. Između 20 i 30 posto muškaraca smatra da seks ne traje onoliko dugo koliko smatraju da bi trebao trajati, tvrdi stručnjakinja za seks i veze Tracey Cox. Ako je prebrzo gotov, to je također jedan od problema muškaraca. Teško je odrediti kada je to točno 'prerano'. Seks terapeuti uglavnom dijele mišljenje da muškarac odgovara tim kriterijima ako ejakulira u roku jedne minute i to u periodu dužem od šest mjeseci, ali ne postoji 'univerzalno pravilo'. Ako se preuranjena ejakulacija dogodi ponekad, može značiti da se nije dugo seksao ili da radi nešto posebno uzbudljivo s nekim tko ga jako uzbuđuje.

Nije zainteresiran za seks: Za to, kaže stručnjakinja, postoji mnogo razloga. Svađa, promjena raspoloženja, pad hormona, no i neslaganje s partnericom. "Najčešći razlog je nepodudaranje libida. Neki ljudi imaju jači seksualni nagon. U idealnom svijetu svi želimo partnera sa sličnim libidom. No, ako to ipak nije slučaj, pronađite kompromis", savjetuje Cox.