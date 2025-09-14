Dvije trećine starijih pati od usamljenosti: Prođu i dani da ni s kim ne razgovaraju

Dvije od tri starije odrasle osobe patile su od usamljenosti te su proveli nekoliko dana bez da su s nekim osobno razgovarali. "Izolacija može imati duboki utjecaj na mentalno i fizičko zdravlje osobe, stoga je važno da se zajednice udruže da bi pružile podršku gdje god mogu", rekao je Rizwan Desai, naručitelj istraživanja. Istraživanje je provedeno na 1000 odraslih osoba u dobi od 65 i više godina. Više od trećine ispitanih, njih 35 posto, osjeća se usamljenije tijekom zimskih mjeseci, a ti su osjećaji pojačani za 26 posto kada im premine voljena osoba, piše The Sun.

Nadalje, 18 posto ispitanih osjeća se izolirano na rođendane bez mnogo ili ikakvih posjetitelja. No, 64 posto njih će rijetko ili nikada posegnuti za drugim ljudima kada se osjećaju usamljeno. U pokušaju da poboljšaju svoje raspoloženje, njih polovica ima uključen TV ili radio kod kuće zbog pozadinske buke, dok će njih 48 posto čitati knjige da bi ih zaokupile. 34 posto usamljenost popunjavanja slušanjem omiljene glazbe.

"Znamo da mnogi naši stariji pacijenti osjećaju usamljenost i želimo učiniti sve što možemo da bismo potaknuli osjećaj zajedništva i povezanosti, osim što im pomažemo s vidom i sluhom", rekao je Desai, "Naša usluga posjeta kućama osigurava da naši ranjivi pacijenti, koji imaju poteškoća s napuštanjem svojih domova, mogu pratiti svoje zdravlje očiju, nastaviti s aktivnostima koje vole i ostati povezani sa svojim zajednicama".

Gotovo dvije trećine ispitanih, njih 64 posto, pokušalo je pomoći onima oko sebe da se osjećaju manje usamljenima, 91 posto ih je prepoznalo da je to značajan problem među njihovom generacijom. Jedan od tri redovito će se javljati pozivima ili posjetima, dok 18 posto dogovara redovite razgovore uz kavu.

Druženje s drugim štićenicima slične dobi glavni je razlog zašto vjeruju da domovi za starije mogu pomoći u smanjenju usamljenosti. 73 posto vjeruje da organizirane aktivnosti za stanovnike, poput živih nastupa, igraju važnu ulogu u održavanju tih osjećaja usamljenosti pod kontrolom.