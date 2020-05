Dugovi, kockanje, tajni račun... Ovi znakovi ukazuju na to da partner nije baš iskren o financijama

Sveučilište Kansas u Americi potvrdilo je da su najčešći razlog razvoda financije. Radi li vaš partner neku od ovih šest stvari, vrijeme je da pokrenete ozbiljan razgovor ma koliko on to izbjegavao. Shine.Yahoo. otkriva kojih je to šest stvari.



Skriveni račun

Odvojeni računi = više problema. Zašto je to tako? Zato što partneri ne mogu međusobno kontrolirati troškove. Ako sumnjate da partner skriva račun od vas, suočite ga s tim.



Nove kreditne kartice

Slično kao i tajni račun, uzimanjem dodatnih kreditnih kartica kontrola troškova je nemoguća. Bitno je jednom godišnje provjeriti sve izvatke bankovnih računa kako bi se podmirili dugovi (ako ih ima). Ako pronađete neke sumnjive račune obavezno pitajte partnera o čemu se radi.

Opravdanja

Tvrdi da je izgubio novčanik, da mu je netko ukrao novac ili slično? To su samo neki od izgovora kojima se može služiti. Ako se takvi scenariji stalno ponavljaju i partner uvijek ima objašnjenje za sve to, najvjerojatnije se trudi sakriti svoje pretjerane troškove.



Dugovi

Jedna stvar je imati malih problema s financijama, ali držati sve pod kontrolom, a drugo je gomilanje dugova. Još ako ih partner krije, javljaju se i druga pitanja vezana za povjerenje.



Kockanje

Internet je olakšao kockanje, a samim time i nekontrolirano trošenje. Povremeno ulaganje 20 kuna nije jako strašno, ali može prerasti u tešku ovisnost. Stoga ako primijetite da partner sve više vremena provodi na internetu, a dugovi se gomilaju, vrijeme je za ozbiljan razgovor.



Trošenje izvan mogućnosti

Muškarci često potroše novac i ne smatraju da trebaju to dijeliti s partnericom. Njima to pruža osjećaj moći, ali može uzrokovati niz financijskih problema. Ako primijetite novu odjeću ili gadgete, porazgovarajte s njim, poručuju stručnjaci.