Ovo je piće koje Rusi stoljećima koriste za čišćenje tijela od otrova, a košta samo 50 centi

Paprena voda posljednjih godina ponovno privlači pažnju kao jednostavan, prirodan napitak za ubrzavanje metabolizma i detoksikaciju organizma. Iako zvuči neobično, riječ je o starom receptu koji potječe iz istočnjačke tradicije, a danas je posebno popularan u Rusiji kao dio zdravog načina života. Zagovornici ovog napitka tvrde da, osim što može pomoći u regulaciji tjelesne težine, doprinosi jačanju imuniteta i općem osjećaju vitalnosti – no važno je zadržati realna očekivanja i slušati vlastito tijelo, prenosi Nova.rs.

Paprena voda temelji se na jednostavnoj kombinaciji vode i mljevenog crnog papra. Ovaj začin poznat je po aktivnom spoju piperinu, koji može potaknuti probavu i blago ubrzati metabolizam. U tradicionalnoj medicini koristi se stoljećima, prvenstveno u Indiji, odakle se proširila u druge istočne zemlje, a danas je pronašla mjesto i u modernim wellness rutinama.

Recept za paprenu vodu

Sastojci:

500 ml vode

2 čajne žličice mljevenog crnog papra

prstohvat soli

Priprema: U lonac ulijte vodu i dodajte papar. Zagrijavajte na srednje jakoj vatri dok ne zakipi, zatim dodajte malo soli. Procijedite napitak i konzumirajte dok je još topao.

Paprena voda često se povezuje s poticanjem metabolizma, boljom probavom, znojenjem i eliminacijom viška tekućine te blagim detoks učinkom. Crni papar sadrži i minerale poput željeza, kalcija, magnezija i kalija, kao i eterična ulja koja pridonose njegovim svojstvima.

Iako je riječ o prirodnom napitku, pretjerana konzumacija papra može iritirati želudac, posebno kod osjetljivih osoba. Paprena voda može biti dodatak zdravim navikama, ali nije čudotvorno rješenje za mršavljenje. Za dugoročne rezultate ključni su uravnotežena prehrana, kretanje i briga o cjelokupnom zdravlju.