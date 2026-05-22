Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
isprobajte!

Ovo je piće koje Rusi stoljećima koriste za čišćenje tijela od otrova, a košta samo 50 centi

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
22.05.2026.
u 15:42

U tradicionalnoj medicini koristi se stoljećima, prvenstveno u Indiji, odakle se proširila u druge istočne zemlje, a danas je pronašla mjesto i u modernim wellness rutinama.

Paprena voda posljednjih godina ponovno privlači pažnju kao jednostavan, prirodan napitak za ubrzavanje metabolizma i detoksikaciju organizma. Iako zvuči neobično, riječ je o starom receptu koji potječe iz istočnjačke tradicije, a danas je posebno popularan u Rusiji kao dio zdravog načina života. Zagovornici ovog napitka tvrde da, osim što može pomoći u regulaciji tjelesne težine, doprinosi jačanju imuniteta i općem osjećaju vitalnosti – no važno je zadržati realna očekivanja i slušati vlastito tijelo, prenosi Nova.rs

Paprena voda temelji se na jednostavnoj kombinaciji vode i mljevenog crnog papra. Ovaj začin poznat je po aktivnom spoju piperinu, koji može potaknuti probavu i blago ubrzati metabolizam. U tradicionalnoj medicini koristi se stoljećima, prvenstveno u Indiji, odakle se proširila u druge istočne zemlje, a danas je pronašla mjesto i u modernim wellness rutinama.

Recept za paprenu vodu

Sastojci:

  • 500 ml vode
  • 2 čajne žličice mljevenog crnog papra
  • prstohvat soli

Priprema: U lonac ulijte vodu i dodajte papar. Zagrijavajte na srednje jakoj vatri dok ne zakipi, zatim dodajte malo soli. Procijedite napitak i konzumirajte dok je još topao.

Paprena voda često se povezuje s poticanjem metabolizma, boljom probavom, znojenjem i eliminacijom viška tekućine te blagim detoks učinkom. Crni papar sadrži i minerale poput željeza, kalcija, magnezija i kalija, kao i eterična ulja koja pridonose njegovim svojstvima.

Iako je riječ o prirodnom napitku, pretjerana konzumacija papra može iritirati želudac, posebno kod osjetljivih osoba. Paprena voda može biti dodatak zdravim navikama, ali nije čudotvorno rješenje za mršavljenje. Za dugoročne rezultate ključni su uravnotežena prehrana, kretanje i briga o cjelokupnom zdravlju.

Ključne riječi
mršavljenje napitak zdravlje paprena voda

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar LijepaNašaHrvatska
LijepaNašaHrvatska
16:09 22.05.2026.

Ruse nije detoksificiralo, baš naprotiv!?

Avatar IvanR
IvanR
13:50 22.05.2026.

Taj portal je izvrstan. Nova.rs

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Terme Olimia

Terme Olimia otvaraju Family Hotel Vilinia – dolazi nova generacija obiteljskog turizma

21. svibnja 2026. – Terme Olimia otvaranjem novog Family Hotela Vilinia započinju novo poglavlje obiteljskog turizma u Sloveniji. Riječ je o najvećoj investiciji Termi Olimia posljednjih godina i važnoj prekretnici povodom 60. obljetnice destinacije. Novi hotel, vrijedan približno 30 milijuna eura, donosi 146 soba, približno 70 novih radnih mjesta te cjelovit razvojno-doživljajni koncept, osmišljen posebno za obitelji s djecom.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!