Najpopularniji fetiš među Hrvatima iznenadio je mnoge, a evo što vole u drugim europskim državama

Popularizacijom kink sadržaja na porno platformama sve više ljudi otvoreno istražuje različite seksualne fantazije i pokušava začiniti svoj seksualni život. Platforma Clips4Sale objavila je kartu Europe koja prikazuje najpretraživanije fetiše u pojedinim zemljama, a rezultati su mnoge iznenadili. Među najpopularnijim kategorijama nalaze BDSM, foot fetish, pegging, tickling i wrestling, ali i puno specifičniji kinkovi koji posljednjih godina postaju sve popularniji na internetu, prenosi PinkNews.

Jedan od najvećih trendova ove godine je takozvani “giantess” fetiš odnosno makrofilija koja uključuje fantazije o divovskoj ženi. Ovaj kink godinama je bio izrazito popularan u SAD-u, a sada sve više raste i u Europi. Giantess je ove godine bio među najpretraživanijim kategorijama u Ujedinjenom Kraljevstvu te se našao među pet najpopularnijih pretraga u još deset europskih država. Posebnu pažnju privukao je i fetiš poznat kao “ballbusting”, koji uključuje dominaciju i bol povezanu s genitalijama. Prema istraživanju upravo je ta kategorija bila najpopularnija u nekoliko europskih država, uključujući Hrvatsku, Francusku i Rumunjsku.

Platforma ističe kako seksualne preferencije često ovise o kulturi i društvu u kojem ljudi žive pa se određeni obrasci ponavljaju u pojedinim regijama. Kao primjer navode Njemačku gdje je BDSM scena već godinama izrazito razvijena zbog čega su pretrage povezane s bondage sadržajem među najpopularnijima. „U vrijeme globalizacije i sve lakšeg pristupa online kink i fetiš kulturi moglo bi se očekivati da će seksualne preferencije postati slične diljem svijeta.

No, istina je da na način na koji izražavamo seksualnost i dalje snažno utječu kultura, okruženje i društvene norme”, poručili su s platforme Clips4Sale. Dodaju i da su muškarci u Europi skloniji fantazijama povezanim s pokoravanjem nego muškarci u Sjevernoj Americi te da se popularnost pojedinih fetiša često mijenja ovisno o trendovima u pop kulturi i društvu. Prethodnih godina među najpopularnijim kinkovima bio je pegging, dok je ove godine fokus preuzeo giantess trend koji sve više raste i među europskim korisnicima.