Ne bacajte stari kruh, iskoristite ga da napravite ukusnu i sočnu talijansku tortu

Uz recept za ovu talijansku tortu više nikad nećete baciti stari kruh. Ovaj rustikalni desert radi se od ostataka kruha, a lako se prilagođava vašem ukusu jer kakao baza omogućuje kombiniranje s raznim sastojcima. Torta paesana, odnosno „seoska torta“, savršena je tradicionalna talijanska poslastica za sve koji vole jednostavne deserte bogatog okusa. Tekstura ovog kolača osvaja, a uz dodatke poput kandirane kore naranče, badema i grožđica dodatno dolazi do izražaja. Poznata i kao „siromašna torta”, nastala je iz potrebe da se iskoristi svaki sastojak u kuhinjama manje imućnih obitelji, prenosi The Guardian.

Sastojci:

250 g starog kruha

550 ml mlijeka

50 g grožđica ili kandiranih kora naranče

1 žlica ruma

2 jaja

50 g kakaa u prahu

100 g smeđeg šećera

80 g badema ili drugih orašastih plodova

Priprema: Pećnicu zagrijte na 190 °C. Komade kruha namočite u mlijeku i ostavite tako 15 minuta. Ako koristite grožđice, namočite ih u rumu. Kruh i mlijeko izmiksajte u glatku smjesu te dodajte lagano umućena jaja, smeđi šećer i kakao. Kratko izmiksajte dok ne dobijete teksturu kreme. Dodajte dio orašastih plodova i ocijeđene grožđice. U papirom obloženi kalup za tortu ulijte smjesu i pecite 40 minuta ili dok se smjesa ne stisne. Tortu ukrasite narezanim orašastim plodovima ili kandiranim narančinim korama. Ostavite je da se ohladi u kalupu na sobnoj temperaturi, a zatim je stavite u hladnjak preko noći. Dobar tek!