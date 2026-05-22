Više od 10.000 ljudi priznalo svoje fantazije: Ovo su najpopularniji fetiši današnjice

Sve više ljudi otvoreno govori o svom seksualnom životu, a anonimni forumi i društvene mreže postali su mjesta na kojima se bez zadrške raspravlja o fantazijama, kinkovima i intimnim željama. Na platformama poput Reddita danas postoje čitave zajednice posvećene specifičnim fetišima koje prate desetci tisuća korisnika pa teme koje su nekad bile tabu sve češće postaju dio svakodnevnih razgovora. Baš zbog toga stručnjaci posljednjih godina sve više istražuju seksualne fantazije i pokušavaju otkriti što one govore o ljudskim željama, emocijama i odnosima.

Jedan od najpoznatijih istraživača seksualnosti, Justin Lehmiller, više od deset godina proučava seksualne fantazije i tijekom karijere razgovarao je s više od deset tisuća ljudi. Njegova istraživanja pokazala su da se određene fantazije pojavljuju kod velikog broja ljudi bez obzira na spol ili dob, prenosi Metro. Veliku pažnju privukla je i knjiga Want glumice Gillian Anderson, poznate po svojoj ulozi seksologinje u seriji Sex Education. U knjizi je objavila anonimne ispovijesti žena iz cijelog svijeta koje su tijekom godina dijelile svoje najintimnije fantazije i želje. Priče obuhvaćaju sve, od maštanja o zabranjenim romansama i istraživanju seksualnosti pa do grupnog seksa i voyeurizma, no kroz većinu njih provlači se ista emocionalna potreba. „Bez obzira o kakvoj je fantaziji riječ, u pozadini je potreba za intimnošću, želja da budemo viđeni, željeni, sigurni i utješeni”, rekla je Anderson.

Prema istraživanjima, jedna od najčešćih fantazija povezana je sa grupnim seksom, odnosno seksom s više partnera. Lehmiller tvrdi da je velik broj ispitanika barem jednom maštao o takvom iskustvu, a razlog nije samo seksualna znatiželja nego i osjećaj poželjnosti te želja za istraživanjem novih iskustava. Vrlo visoko na popisu nalaze se i BDSM fantazije odnosno igre dominacije i pokoravanja. Takvi scenariji posebno su popularni među mlađim generacijama.

Dio razloga povezuje se s većom izloženošću erotskom sadržaju na internetu, ali i sa stresom i anksioznošću kojima su mlađe generacije češće izložene. „BDSM nekim ljudima može pomoći da se maknu iz vlastitih misli i fokusiraju na sadašnji trenutak”, objasnio je Lehmiller. Česte su i fantazije povezane sa seksom na neobičnim lokacijama poput plaže, prirode ili javnih prostora. Mnoge pojedince privlači ta želja za osjećanjem adrenalina, rizika i uzbuđenja povezan s mogućnošću da će ih netko “uhvatiti u činu”.

Istraživanja su pokazala i da velik broj ljudi mašta o gledanju partnera tijekom odnosa s drugom osobom, fantaziji poznatoj kao cuckolding. Iako se takve želje često pogrešno povezuju isključivo s poniženjem ili dominacijom, kod nekih ljudi iza njih stoji želja za promatranjem partnerovog zadovoljstva i emocionalnog uzbuđenja. Iako mnoge od ovih fantazija ostaju samo u mašti, stručnjaci naglašavaju da su seksualne fantazije potpuno normalan dio ljudske seksualnosti te da često više govore o emocionalnim potrebama, osjećaju povezanosti i želji za intimnošću nego o samom seksu.