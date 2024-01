Dokazala da Instagram nije stvarnost: ‘Ove dvije slike snimljene su u razmaku od jedne minute!’

Neprestano gledanje tuđih fotografija na društvenim mrežama može vas ponekad uvjeriti da je svačiji život osim vašeg savršen - čak i ako znate da su društvene mreže u velikoj mjeri uređena verzija događaja. Sjajna koža i organizirane jutarnje i večernje rutine koje uključuju zdrave obroke i rutine vježbanja, uvjerit će vas da ne činite dovoljno kada je u pitanju očuvanje zdravlja, piše Mirror.

I dok tijekom hladnijih mjeseci postoji određena razina milosrđa na društvenim mrežama, u ljeto je često svaka objava na Instagramu fotografija s odmora u bikiniju. Međutim, jedna fitness influencerica odlučila je uzeti stvari u svoje ruke kako bi osporila ovu priču. Budući da za sebe tvrdi da je najautentičnija, te želeći potaknuti ljude da se ne uspoređuju, podijelila je kako izgleda 99 posto vremena.

Osobna trenerica Molly Ava, koja se na Instagramu zove @mollyavafit, svojim pratiteljima svjesno pokazuje kuteve i poze koje inače ljudi ne nazivaju 'laskavima'. Dok dijeli kako izgleda njezino pravo tijelo, tvrdi i da ono što se može vidjeti na njezinom profilu nije uvijek onako kako ona izgleda kada pozira za sliku.

"Stalno gledanje društvenih mreža može vrlo lako učiniti da se zaglavimo u krugu i zaboravimo da je sadržaj koji konzumiramo odabran i uređen, često je to sadržaj koji je insceniran i za koji se pozira", rekla je. Iako Molly ima stereotipno 'zdravo' tijelo i sjajnu figuru, njezina je misija pokazati ljudima da tijela influencera nisu uvijek onakva kakvima se čine.

U nedavnom eksperimentu, objavila je dvije slike snimljene u razmaku od jedne minute koje su izgledale vrlo različito. Na jednoj slici pozira pored bazena s natpisom "mojih 1%" pokazujući zategnut i ravan trbuh, a zatim desno u opuštenijoj pozi u kojoj pokazuje svoje prirodno tijelo i smiješi se u kameru s natpisom "mojih 99%".

Na obje fotografije izgleda sjajno, no 23-godišnja Molly pokazala je kako se oblici tijela tako lako mogu lažirati pred kamerama. "Prestanite se ljutiti sami na sebe jer nemate 'tijelo u bikiniju' kakvo vidite da drugi imaju na internetu. Zašto? Zato što je vjerojatno ni oni to nemaju, brza promjena poze i kuta i moje tijelo može izgledati tako drastično drugačije, ali na obje slike sam ja i na obje slike je moje tijelo vrijedno moje ljubavi i prihvaćanja. Provela sam svoje tinejdžerske godine gledajući slike savršenih žena na svom telefonu i radeći lude vježbe za koje sam mislila da će mi donijeti tijelo s lijeve strane, a da nisam shvaćala da bi to moglo biti i tijelo s desne strane jer sam vidjela samo 1%. Neka vam ovo bude podsjetnik da je vrhunac koji vidite, 1% jednostavno to, mala snimka normalnog, pokretnog, lijepog tijela, nastavite voljeti sebe", napisala je.

Objava je dobila tisuće lajkova na Instagramu, a obožavatelji i pratitelji ju hvale. "Hvala, tako se lako osjećati loše i uspoređivati se s modelima koje vidimo. Ali većina onoga što vidimo nije onako kako izgledaju većinu vremena", dok je netko drugi rekao: "Hvala vam puno što ste mi pomogli da zavolim samu sebe."

