Dodajte karakter svom domu uz par jednostavnih trikova

Balans materijala, boja i tekstura stvaraju sklad i šarm doma

Uređenje doma nije samo pitanje rasporeda namještaja, već i promišljanja o tome kako interijer funkcionira i kakav dojam ostavlja. Boje, materijali i teksture međusobno se nadopunjuju i zajedno stvaraju sklad. Kada su omjeri usklađeni, a elementi pažljivo odabrani, okruženje postaje ugodno i vizualno uravnoteženo. Jedan od elemenata koji ima važnu, ali često podcijenjenu ulogu, svakako je tepih. On nije samo detalj, već poveznica između funkcionalnosti i dizajna, element koji prostoru daje mekoću i posebnost.

Inspiracija i širok izbor modela tepiha nalazi se u aktualnom Lesnininom katalogu „ Umjetnost na podu“ . Popusti iz kataloga vrijede do 31. listopada 2025. ili do isteka zaliha, a asortiman se nalazi u Lesnina XXXL poslovnicama i na web shopu . *

Foto: Lesnina XXXL

Funkcija tepiha

Gdje god se nalazi, tepih ima važnu ulogu u oblikovanju ugođaja doma. U hodniku stvara prvi dojam, ublažava hladnoću i unosi osjećaj dobrodošlice. U spavaćoj sobi doprinosi osjećaju mira i ugode, dok u kupaonici donosi toplinu i udobnost, uz praktičnost i jednostavno održavanje. U dnevnom boravku tepih povezuje cjeline, definira zone i stvara sklad. Međutim, prava uloga tepiha leži u njegovoj sposobnosti da oblikuje prostoriju, dodaje joj izražajnost i naglašava stil.

Vizualna dinamika kroz dizajn tepiha

Tepisi s uzorcima unose dinamiku i osobnost. Jednolični, decentni motivi stvaraju osjećaj reda i elegancije, dok živopisni i kontrastni uzorci donose energiju i vedrinu. U suvremenim, minimalističkim interijerima upravo uzorci mogu razbiti monotoniju i dati prostoru karakter. S druge strane, tepisi jednostavnih linija i neutralnih tonova stvaraju dojam prozračnosti i uravnoteženosti, a ostali elementi interijera, poput namještaja i rasvjete, dolaze do izražaja.

Foto: Lesnina XXXL

Minimalizam u punom sjaju

Minimalistički jednobojni tepisi , bez uzoraka i s naglaskom na čiste tonove, predstavljaju smiren i uravnotežen pristup dizajnu. Njihova posebnost leži u jednostavnosti koja stvara dojam prostranosti i elegancije. U ambijentu u kojem prevladavaju prirodni materijali i neutralne nijanse , ovakav tepih djeluje skladno, nenametljivo i lijepo zaokružuje cjelokupan dojam.

Tekstura koja daje novu dimenziju

Tekstura dodaje prostoriji dimenziju koju nijedna boja ne može nadomjestiti. Čupavi i mekani tepisi stvaraju osjećaj ugode, opuštenosti i prisnosti te su prikladni za one dijelove doma namijenjene odmoru i druženju. Glatki, niskoprofilni modeli unose dojam urednosti i profinjenosti, naglašavaju suvremeni duh prostora i daju mu jasne linije. Kombiniranjem različitih tekstura stvara se sklad koji djeluje prirodno oku, a istodobno bogato i slojevito.

Foto: Lesnina XXXL

Tepih je mnogo više od podne obloge, on je dizajnerski element koji povezuje funkcionalnost i estetiku, oblikuje prostor i definira njegov karakter. Pravilnim odabirom boja, uzoraka i tekstura, svaki dio doma može dobiti toplinu, sklad i osobnost, bilo da se radi o spavaćoj sobi, dnevnom boravku ili hodniku.

Širok izbor modela tepiha nalazi se u aktualnom Lesnininom katalogu „Umjetnost na podu“ , koji vrijedi do 31. listopada 2025. ili do isteka zaliha. Asortiman je dostupan u Lesnina XXXL poslovnicama i na web shopu , a svaki model nudi savršenu kombinaciju dizajna, udobnosti i funkcionalnosti.

www.xxxlesnina.hr

Kreirajmo dom zajedno!

Foto: Lesnina XXXL

*Ne vrijedi za akcijske i već snižene proizvode, Alples, „Trajno niske cijene” i Online Only. Vrijedi za korisnike Lesnina XXXL kartice.