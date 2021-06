Djevojka se požalila: 'Volim svog dečka, ali njegova majka mi radi užasne stvari'

Anonimna 20-godišnjakinja odlučila se, nakon puno sukoba, javiti psihoterapeutkinji i potražiti savjet koji bi joj pomogao u odnosu sa partnerovom majkom.



Kako je napisala u pismu koje je poslala Deidre Sanders, partnerova majka se svim silama trudi da ih razdvoji. "Obiteljski prijatelji s kojima sam jako bliska poznaju je od prije i znaju za veliku tajnu koju je skrivala - njezin suprug nije biološki otac mog partnera. Plašila se da ću otkriti to", piše 20-godišnjakinja koja trpi razne uvrede i komentare već četiri godine.



"Vrijeđa me, vulgarna je, ruga mi se često... Ponižava me na temelju mog posla, govori da nikada neću moći biti ništa više od frizerke. Ne govori to samo meni, dečku svakodnevno piše poruke u kojima me vrijeđa, pa je počeo skrivati mobitel od mene."

"Dečko je saznao za tajnu, ali nisam mu ja rekla. To je nije spriječilo da bude bezobrazna, rekla mi je da bi me razapela da je saznao to od mene."



Ispričala je i kako je on korigirao odnos s majkom, ali njih dvije se i dalje ne podnose. Pita se kako će se udati za njega i trpjeti nju u budućnosti.



Deidre odgovara: "Plašila se da ćeš je otkriti, nije joj se sviđalo što znaš tako veliku stvar o njezinoj prošlosti. Nemojte dopustiti da vas razdvoji, reci dečku kako se točno osjećaš zbog nje i daj mu do znanja da morate postaviti neke granice u tom odnosu. Pokušajte ozbiljno razgovarati i s njom. Ti budi i dalje pristojna i baš takva kakva jesi."

