Djevojka podijelila svoja stroga pravila za vezu i naljutila mnoge: ‘Moj novac je moj, a njegov novac je naš'

Jedna žena otkrila je stroga pravila kojih se pridržava kako bi svoju vezu držala pod kontrolom - no ne slažu se svi s njom. Jess iz SAD-a podijelila je pravila po kojima ona i njezin partner žive u nedavnom TikTok videu, a ta pravila sežu od toga da uvijek moraju reći jedno drugome gdje se nalaze, do toga da njezin partner plaća za sve, piše The Sun.

Prvo kontroverzno pravilo njihove dvogodišnje veze jest mogućnost vidjeti gdje se nalaze u bilo kojem trenutku zahvaljujući aplikaciji za praćenje. Tvrdi da se osjeća sigurno kada zna da će on znati gdje je, ako joj se nešto dogodi. Također je otkrila da nemaju prijatelje suprotnog spola i da se nikada ne bi družili s osobama suprotnog spola osim ako su tu i drugi ljudi.

- Nismo imali prijatelje suprotnog spola prije nego što smo ušli u vezu pa bi bilo jako čudno da sada jedno od nas izađe van i upozna nekoga novog- objasnila je.

Jess je rekla da sljedeće pravilo ne smatra kontroverznim, ali je upozorila da su mnogi drugi ljudi šokirani kada im kaže da su već razgovarali o djeci. Dodala je i kako sve u vezi plaća njezin partner.

- On plaća moje gorivo, hranu...čak i kada nismo zajedno u tom trenutku. Moj novac je moj novac, a njegov novac je naš novac - rekla je.

Jess je otkrila i svoje mišljenje da muškarci ne bi trebali imati društvene mreže, a sretna je što se to njezinom dečku niti ne sviđa, pa ih zato ni nema..Također je rekla da par ignorira savjet da nikada ne idu spavati ljuti jedno na drugo jer oboje imaju različite stilove privrženosti i vole dati jedno drugome prostora prije nego što se pozabave bilo kakvim problemom.

Videozapis je ubrzo postao viralan s više od 800 tisuća pregleda, a ljudi su u odjeljku za komentare podijelili svoja razmišljanja o njezinim pravilima.

- Za mene je ovo apsolutno grozno - napisala je jedna korisnica.

- Ovo je toliko pogrešno - dodala je druga.

Međutim, neki su se složili s njom. "Ovo uopće nije kontroverzno, to su samo standardi. Ima mnogo ljudi u komentarima koji se nažalost ne slažu, ali ja se slažem s tobom."

