'Djevojka je spavala sa sto muškaraca prije mene, bojim se da mi nije vjerna'

Jedan anonimni muškarac javio se savjetnici Marielli Frostrup s portala The Guardian. Njegov problem je ljubavne prirode. Naime, djevojka s kojom je trenutno u vezi je spavala sa 100 muškaraca prije njega, a na pitanje zašto je to radila, rekla je da je dobivala novac, poklone i odmore. "Znam i da je s mnogim muškarcima izlazila na večere i dijelila hotelske krevete."



"Otac ju je napustio kada je bila djevojčica i mislim da je u tome problem - jednostavno ne zna reći 'ne' muškarcima. Otišla je na odmor s prijateljicom, a kada se vratila, počele su joj dolaziti poruke od nekog muškarca. Pitao sam je i rekla je da ga je upoznala tamo, ali da nepotrebno postavljam pitanja. Rekla mi je da je muški kolege uvijek gledaju na taj neki drugačiji način. Mislim da je jako željna pažnje."



Kad god postavi pitanje o vjernosti, ona se naljuti i izbjegava tu temu. "Volim je, ali ne znam je li joj mogu vjerovati. Trebam li prihvatiti to kakva je ili...?"

Savjetnica Mariella prvo mu je rekla da ne smije osuđivati partnerice po broju muškaraca s kojima su spavale, jer to znači da su mu prioriteti krivo posloženi. "Ne sviđaju mi se neki njeni postupci iz prošlosti. Javlja se pitanje što ona traži u životu i imaš li ti snage i želje pomoći joj da se pronađe? Čini se kako joj je potrebno jako puno ljubavi. Opet, postavi i sebi pitanje - što ti želiš od ove veze? Želiš li se ovako boriti s vlastitim mislima ili želiš mir?"



Da se problem njegove djevojke krije u gubitku oca misli i Mariella. "Nedostaje joj samopouzdanja. Čini se kako pokušava nadomjestiti ulogu oca u svom životu s drugim muškarcima."



"Ti joj možeš pružiti pomoć, ukazati joj na to što radi i objasniti joj zašto to nije dobro. Koliko ti laska što više ne radi takve stvari od kada je upoznala tebe, toliko se brineš i da ne bi to ipak radila tebi iza leđa. Zato sam i rekla da tebi treba jako puno energije za ovu vezu. Moraš dobro razmisliti želiš li s njom budućnost. Ako je odgovor da, onda se moraš truditi i raditi na ovom odnosu."