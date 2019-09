Djevojka (14) preminula jer joj je mobitel eksplodirao pored uha dok se punio

Alua Asetkyzy Abzalbek (14) iz Kazahstana je zaspala dok je slušala glazbu s mobitelom na jastuku koji se punio cijelu noć, a ujutro je pronađena mrtva jer je mobitel eksplodirao.

Foto: Getty Images

Policija je rekla kako se mobitel punio cijelu noć, a baterija se pregrijala i eksplodirala. Zadobila je ozljede glave i odmah umrla. Forenzičari su potvrdili kako je mobitel eksplodirao u rano jutro, a njezina je smrt opisana kao tragična nesreća.

Nije otkriveno o kojem se brendu pametnog telefona radi.

Foto: Instagram/Dolasheva Ayazhan

Njezina prijateljica Ayazhan Dolasheva je na svojem Instagram profilu napisala kako ne može vjerovati da se to dogodilo. "Bila si najbolja. Znamo se od djetinjstva. Teško mi je bez tebe. Nedostaješ mi. Napustila si me zauvijek", izjavila je za Daily mail.

Pregrijavanje mobitela može biti stvarno opasno, a to najbolje dokazuje i ovaj slučaj. Osim do pregrijavanja zbog izloženosti mobitela visokim temperaturama i suncu dulje vremena, do pregrijavanja može doći i kod punjenja. Važno je mobitel maknuti s punjača nakon što je napunjen. Predugo punjenje mobitela može također skratiti život baterije.

