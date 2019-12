'Djevica sam i nisam spremna na seks. Kako da mu to kažem?'

Ova 20-godišnja djevojka savjet je potražila od terapeutkinje Deidre.

"Imam 20 godina i djevica sam. Imala sam nekoliko veza, ali ništa ozbiljno. Upoznala sam jednog muškarca online i on mi je počeo slati neke poruke o seksu. On ima 25 godina. Mislim da nisam spremna na seks, čekam pravu osobu, ali imam osjećaj da me on malo požuruje. Želim mu reći da nisam spremna, ali želim istraživati to s njim, što da učinim?"

Deidre odgovara: "Nemojte da vam stvara pritisak. Jasno mu recite da niste spremni na seks. Nemojte da se išta razvija dalje čak i online, dok ne budete sigurni da vam je stalo do njega, a i njemu do vas. Ako mu je stalo, neće vas forsirati samo za seks."

