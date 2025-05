Djeluju kao prirodni parfem: Stavite ove tri sobne biljke u kupaonicu za prekrasni miris

Većina ljudi sobne biljke instinktivno smješta u dnevni boravak ili spavaću sobu, no kupaonica je često zanemaren, a zapravo vrlo pogodan prostor za određene vrste biljaka. Toplina i vlaga koje nastaju tijekom tuširanja ili kupanja stvaraju uvjete slične tropskoj klimi, što pogoduje mnogim zelenim vrstama. Osim što unose dašak prirode u inače sterilni prostor, biljke u kupaonici mogu poboljšati kvalitetu zraka i stvoriti opuštajuću atmosferu.

S brzim dolaskom kraja proljeća, vrtlari su se usredotočili na usavršavanje svojih vanjskih vrtova i uvođenje novih cvjetova za ljetne mjesece. Međutim, mnogi su zaboravili prednosti sobnih biljaka. Sobne biljke nude ugodnu, privlačnu atmosferu, pomažu u pročišćavanju zraka, pa čak i mogu podići raspoloženje.

Međutim, iznenađujuće je da je malo biljaka koje uspijevaju u zatvorenom prostoru ujedno i mirisno. Ipak, postoje tri sobne biljke koje imaju miris toliko jak da mirišu na parfem, a jedna biljka je nazvana "domaćim osvježivačem zraka" za vašu kupaonicu, piše Daily Express.

Mirisne pelargonije: Mirisne pelargonije, koje se nazivaju i geranijima, imaju vrlo mirisne listove. Prema Kraljevskom hortikulturnom društvu (RHS), ti mirisi kreću se od ruže, eukaliptusa, mente, limuna, naranče, balzama pa sve do jabuke. Pelargonije se mogu uzgajati u vrtu, a izvrsne su i kao sobne biljke.

Listovi se mogu staviti u zdjelu s vodom da bi se stvorio domaći osvježivač zraka za bilo koju prostoriju u kući, izvijestio je Gardeners' World. Za ove biljke treba dobro drenirano tlo. Kada biljku imate u kupaonici, tada je trebate postaviti na mjesto s puno sunca da biste pomogli u razvoju aromatičnih ulja.

Mirisni jasmin: Miris ovog cvijeta nalazi se u mnogim omiljenim svijećama, ali sada možete uživati ​​u mirisu izravno iz cvjetova biljke. Mirisni jasmin, također poznat kao kineski jasmin, ima bijele cvjetove u obliku zvijezde koji se otvaraju iz ružičastih pupova. Mnogi kažu da ova biljka miriše bogato, slatko, voćno i senzualno.

"Kineski jasmin je prekrasna penjačica, savršena za uzgoj u zimskom vrtu ili velikoj, dobro osvijetljenoj kupaonici", izvijestio je Gardeners' World. Mirisni jasmin treba prihranjivati svaka dva tjedna tijekom vegetacijske sezone uravnoteženim tekućim gnojivom. "Kada se uzgaja u toplom zimskom vrtu, tada cvjeta od kasne zime, ali u hladnijim uvjetima cvjetovi se pojavljuju od proljeća do ljeta", objasnio je Gardeners' World.

Orhideja maćuhica: Orhideja, poznata i kao Miltonia, dobila je ime po svojim velikim, otvorenim cvjetovima koji nalikuju maćuhicama. Ove orhideje potječu iz Brazila i od tada su uzgajane u hibride poznate po svom upečatljivom lišću i raznolikosti boja. Za maćuhice se navodi da imaju blagi miris koji može mirisati poput ružine vodice.

Kako navodi Gardening Know How, ove biljke će cvjetati rano u proljeće, a cvjetovi će u većini slučajeva trajati do pet tjedana. "Neke otporne sorte ponovno će cvjetati u jesen, dajući vam dvostruku boju svake godine", objasnili su. Međutim, vlasnike kuća treba upozoriti da maćuhice neće cvjetati ako im postane previše toplo ili ako se osuše.

Potrebno im je vlažno okruženje, poput kupaonice, da bi preživjele i neće napredovati osim ako im ne pružite temperaturu i vlagu koja im je potrebna. Da biste se pravilno brinuli za ovu vrstu orhideje, trebate ju zalijevati jednom tjedno tako da posudu s orhidejom stavite u plitku posudu s vodom na 15 minuta, a zatim je ostavite da se potpuno ocijedi prije nego što je vratite na mjesto", izvijestio je Gardeners' World.