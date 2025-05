Riješite se neželjenih štetočina i muha sa sobnih biljaka: Dodajte samo jednu stvar u zemlju!

Iako se sobne biljke često smatraju jednostavnima za održavanje, one ipak nisu imune na napade raznih štetočina. Bez obzira na to koliko pažljivo brinemo o njima, u zatvorenom prostoru mogu se stvoriti uvjeti pogodni za razvoj insekata i drugih nametnika. Štetočine poput lisnih uši mogu ozbiljno narušiti zdravlje biljaka, usporiti njihov rast pa čak i dovesti do propadanja.

Zvijezda emisije Potjera i vrhunski irski kvizaš Darragh Ennis, koji je ujedno i entomolog, podijelio je jednostavan i učinkovit savjet za održavanje sobnih biljaka zdravima i bez neželjenih štetočina i mušica, piše Daily Express. S dolaskom proljeća i povoljnijih uvjeta za rast biljaka, česta nuspojava je pojava nametnika koji mogu naštetiti vašem zelenilu.

U nedavnom TikTok videu, Darragh je objasnio da se male crne mušice pojavljuju na i oko njegovih sobnih biljaka. Kao entomolog, Darragh je podijelio svoju ljubav prema kukcima, ali da ne želi da se okupljaju po cijeloj kući te je priznao da ih se može biti posebno teško riješiti. Objasnio je se radi o muhama poznatijima kao gljivične komarce jer žive u kompostu i tlu.

"Riješiti ih se kemikalijama stvarno je teško, a ako želite zadržati svoje sobne biljke i riješiti se nametnika, možete koristiti nešto što se zove nematode“, rekao je Darragh. Mnogi vrtlari koriste netamode kao alternativu kemijskim sredstvima za odvraćanje štetočina. Nematode su sitni mikroskopski crvi koji mogu ukloniti neželjene biljne štetočine zahvaljujući tome što prenose smrtonosne bakterije.

Ta stvorenja djeluju kao paraziti na drugim kukcima, ispuštajući bakterije u tijelo domaćina da bi ih ubili prije nego što se njima nahrane. Britanska organizacija Garden Organic je istaknula da nematode mogu biti učinkovitije rješenje od kemijskih sredstava jer se neće odstupiti s cilja, budući da su specifične za domaćina štetočinu.

Nematode se mogu koristiti za uništavanje različitih štetočina poput gusjenica, buba, mrava, puževa i voćnih mušica, kao i mnogih drugih. Da biste osigurali da nematode pravilno djeluju, trebali biste pročitati detaljne upute na stražnjoj strani pakiranja. Međutim, organizacija je objasnila da postoji nekoliko općih pravila kojih se treba pridržavati.

Prva stvar je da tlo treba biti iznad 5°C i tako ostati, čak i noću, a štetnici ili njihove ličinke moraju biti aktivni što je obično tijekom proljeća i jeseni. Nematode su osjetljive na svjetlost pa ih treba primijeniti kada je razina svjetlosti niska, što je vrlo rano ujutro ili u sumrak.

Što se tiče sobnih biljaka, Darragh je rekao da se sadržaj vrećice nematoda ulije u kantu za zalijevanje. Zatim se voda prelije preko svake biljke i njihove zemlje. "Najbolje kod nematoda je što pužu kroz tlo i love ličinke i sve ostalo tako da ih više nema. Dakle, ako se želite riješiti tih malih mušica i ne želite stavljati puno kemikalija, kupite nematode", zaključio je Darragh.