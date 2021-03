Djelatnici restorana otkrili tajne o švedskom stolu: Nije sve baš dobro kako se čini

Ako je suditi po ispovijestima djelatnika, restorani u kojima se sami poslužujete sa švedskog stola kriju mnogo tajni. Kažu kako to ne znači da trebate prestati jesti na takvim mjestima, ali trebate biti oprezni i obratiti pažnju na neke stvari. Sve su podijelili na društvenoj mreži Reddit, a Bright Side je izdvojio ono najbitnije.



Terry Lo, korisnik Reddita otkrio je da od jednog obroka obično naprave više njih. "Veliki dio hrane se prenamijeni. Recimo, riblje jelo koje se služilo u ponedjeljak može postati i riblja pita ili riblja juha u utorak. Neki restorani će baciti hranu tek onda kada se ne može prenamijeniti."



Cursedknightartorias kaže kako treba izbjegavati čokoladne fontane jer ljudi često umaču prste u njih. "Trudio sam se uvijek spriječiti ljude da umaču prste i namirnice u čokoladnu fontanu, ali bezuspješno. Jedna žena je umakala jagode, a na ruci je imala gips. Vrlo brzo je cijeli bio obložen čokoladom."

Puno puta su se u hrani našle dlake, a ako se netko požali na to djelatnici odnesu hranu u kuhinju, maknu dlaku i nakon 5 minuta vrate posudu natrag na švedski stol, ispričala je jedna osoba, a druga se nadovezala da je jednom vidjela djelatnika kako ubija muhe oko posuda s hranom.



Ima i onih ljudi koji besramno isprobavaju sve sa švedskog stola dok ne pronađu nešto što im se sviđa - i to iz lonaca! "Vidio sam jednu ženu kako isprobava sve juhe iz lonca, a one koje joj se ne sviđaju istom žlicom vrati natrag. Otišla je od tamo kao da je to sasvim normalno."



"Jedan dječak je počeo žlicom jesti gumene bombone, a zatim je istu žlicu umočio u još nekoliko deserata kako bi ih isprobao. Žalosno je što su se roditelji prvo smijali, a kada su mu rekli da prestane on je pljunuo te gumene bombone natrag u posudu."



Osim toga, mnogim ljudima dok se poslužuju posuđe ispadne na pod, a oni ga samo vrate natrag u hranu. Slične stvari događaju se i u kuhinji, tvrdi Angryt0ast666: "Jedan dečko s kojim sam radila je uzeo smrznutu šunku, bacio je na pod i upotrijebio kao stepenicu dok je ležala na podu u prljavoj vodi od suđa. Ista se posluživala kasnije te večeri."

