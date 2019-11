'Dečko me stalno nagovara na seks u troje i šalje gole slike drugim muškarcima'

Ova djevojka svoje je ljubavne drame podijelila s britanskom kolumnisticom Deidre.

"Zajedno smo pet godina. On ima 32 godine, a ja 29 i imam sedmogodišnjeg sina s prijašnjim partnerom. Naš seksualni život je bio fantastičan do prije tri godine kada sam doživjela zlostavljanje na poslu i to me skoro slomilo. I nakon što se sve smirilo nikada više nisam vratila ono samopouzdanje koje sam nekada imala", piše djevojka.

Kaže kako nisu dugo vodili ljubav i partner ju je cijelo vrijeme nagovarao na seks u troje.

"Rekao je da će to biti dobro za mene, da će mi vratiti seksualni nagon, ali i da njega to napaljuje. Nisam baš bila za, ali sam pristala kako bi prestao nagovarati. Sada je on pronašao nekoga online. Muškarac je zgodan i vršnjaci smo. On i moj partner su započeli, a ja sam mislila da ću se izvući i moći samo gledati, no nagovorili su me da se pridružim, ali nisam mogla. Taj drugi muškarac ostao je tri sata, moj parner mu je platio i ovaj je otišao. Ponudio je da dođe opet, ali nisam pristala. Nakon toga moj partner nepoznatim muškarcima šalje poruke i gole fotografije. Čak sam ga i ulovila dok to radi i pitala u čemu je stvar, a on je onda okrenuo priču i rekao kako ja želim seks s drugim muškarcima... "

Mislila je da imaju dobru vezu i da će zauvijek biti zajedno, ali sve je krenulo po zlu. "Nikako mu ne mogu objasniti da se ne želim seksati s drugim muškarcima..."

Deidre odgovara: "Vi ne trebate preuzimati odgovornost za njegovo ponašanje. Nije smio slati fotografije drugima bez vašeg odobrenja. Mislim da je on taj koji želi seks s muškarcima i trojac. Ovo sve koristi kao paravan. Morate ozbiljno razgovarati."