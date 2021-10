Čistite WC školjku, ali uzalud ako radite ove dvije česte pogreške

Mnogi smatraju kako je WC školjka najprljavije mjesto u domu, no brojna istraživanja pokazala su da postoje druge površine na koje obraćamo manje pozornosti i koje su veća prijetnja ljudskom zdravlju zbog razvoja bakterija. Neke od tih površina su kuhinjske daske za rezanje, kvake, kuhinjske spužve...



WC školjku mnogi čiste češće kako bi osigurali visok stupanj higijenskih uvjeta u toaletu. No, čak i ako čistite WC školjku svaki dan, uzalud je ako radite ove pogreške. Nakon nužde puštate vodu. no pri tome ne spuštate poklopac? Velika pogreška.

Brojna istraživanja pokazala su da se voda iz kotlića ispušta pod jakim pritiskom zbog čega kapljice vode mogu "poletjeti" i do pet metra visine u zrak ili okolinu. To svakako želite izbjeći ako ne želite širenje bakterija.



Druga je najčešća pogreška kada ne ostavljate četku za čišćenje WC školjke da se osuši nakon uporabe nego je vratite u posudu. Time stvarate savršenu podlogu bakterijama da se razmnože u velikom broju, a pri idućoj uporabi četke "razmazat" ćete te bakterije, oku nevidljive, po unutrašnjosti WC školjke. Nakon toga ćete pustiti vodu, nećete spustiti poklopac i opet će kapljice vode s bakterijama letjeti oko vas.

