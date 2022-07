Cijelo vrijeme pogrešno koristite vrećice za led: Ovo je jedini ispravan način!

Na društvenim se mrežama često dijele razn savjeti i trikovi koji pokazuju kako većina ljudi neke predmete koristi na pogrešan način. Tako je jedna žena oduševila pratitelje kad je pokazala da postoji i ispravan način otvaranja vrećica s kockicama leda; a čini se da su mnogi i to godinama radili pogrešno...

Trik je prvi put na društvenim mrežama objavljen 2019. godine, a nedavno je, kako prenosi Mirror, ponovno postao viralan kada je objavljen na popularnoj aplikaciji TikTok.

Genijalan način da rashladite piće u samo pet minuta:

Video pokazuje kako brzo i jednostavno izvaditi led iz vrećice. I umjesto da pažljivo izvadite svaku pojedinačnu kockicu leda iz vrećice, uspjet ćete izvaditi sve kockice leda odjednom. Kako bi uklonili led, jednostavno rastegnite vrećicu vodoravno i okomito. Tako se segmenti odvajaju i pretvaraju u jednu vreću, pa sve kockice leda odjednom padaju na dno. Tada možete izvaditi led ili lako zgrabiti koliko god kockica želite.

Mnogi su bili zapanjeni kada su otkrili ovu brzu i jednostavnu tehniku ​​uklanjanja leda, međutim, neki su istaknuli da to zapravo i nije nova informacija jer na kutiji piše da to učinite na ovaj način, ali čini se da mnogi ljudi još uvijek nisu znali za to.

"Briljantno, volio bih da sam to prije znao", komentirao je jedan korisnik, dok je jedna korisnica dodala: "Godinama sam to krivo radila... moram kupiti još vrećica leda!"

