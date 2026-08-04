Udebljala se 18 kg u šest mjeseci unatoč dijeti: 'Mislila sam da ludim, a dijagnoza me šokirala'

Kreatorica sadržaja Lex Banach (29) iz Milwaukeeja osjećala se kao da gubi razum kada je u samo šest mjeseci dobila gotovo 18 kilograma, iako se njezina prehrana i rutina vježbanja nisu nimalo promijenile. Godinama se borila s neobjašnjivim simptomima, osjećajući se zarobljeno u vlastitom tijelu koje više nije prepoznavala. "Godinama sam se osjećala ludo jer nisam znala što se događa s mojim tijelom", podijelila je za The Post svoje frustrirajuće iskustvo. "Bila sam potpuno zbunjena; slijedila sam isti plan prehrane i odrađivala iste treninge kao i prije, ali kilogrami su se samo gomilali." Njezina zbunjenost prerasla je u očaj dok je tražila odgovore, nesvjesna da se pravi uzrok njezinih problema krije u nečemu što se događa dok spava.

Lex je oduvijek bila posvećena fitnessu i zdravom životu. Tijekom 2020. godine uspjela je izgubiti devet kilograma, spustivši svoju težinu s 81 na ciljanih 72 kilograma, što je uspješno održavala cijelu godinu. No, početkom 2021. vaga je počela pokazivati sve veće brojke, a u roku od pola godine njezina se težina povećala za spomenutih 18 kilograma. Zbunjena i bez očitog objašnjenja, 2022. godine odlučila je prestati uzimati kontracepcijske pilule, misleći da bi hormoni mogli biti krivac. "U to je vrijeme bio svojevrsni wellness trend prestati s pilulama, ali meni to nije ništa promijenilo", objasnila je. Ovaj neuspjeh samo je produbio njezin osjećaj bespomoćnosti dok je njezino tijelo nastavilo raditi protiv nje.

Ubrzo nakon toga, njezino stanje se dodatno pogoršalo. Počela je patiti od teške mentalne magle i ekstremnog umora koji ju je prisiljavao na svakodnevno spavanje. "Morala sam drijemati svaki dan, bila sam jednostavno iscrpljena cijelo vrijeme", rekla je. Osim fizičke iscrpljenosti, primijetila je i zabrinjavajuće promjene u ponašanju. Borila se s kontrolom impulsa, što je slikovito opisala: "Rekla bih si da ću pojesti samo jedan keks, a onda bih pojela cijelu kutiju." Njezina vedra osobnost je nestala, postala je razdražljiva i često se svađala s partnerom. "Jednostavno se više nisam osjećala kao ja; nisam više bila vesela i stalno sam bila oštra prema partneru", priznala je.

Osjećajući se potpuno slomljeno, Lex je potražila liječničku pomoć, prvenstveno tražeći uputnicu za psihoterapiju. Liječnik je posumnjao na anksioznost i depresiju, ali i na još jednog, često zanemarenog krivca - apneju u snu. Apneja je poremećaj kod kojeg disanje prestaje i ponovno započinje tijekom spavanja, a simptomi uključuju promjene raspoloženja, poteškoće sa spavanjem i umor. Ako se ne liječi, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema poput bolesti srca i dijabetesa tipa dva. Problem poremećaja spavanja daleko je od rijetkosti; procjenjuje se da oko 15 posto stanovnika u industrijaliziranim zemljama pati od nekog oblika, dok čak 60 posto odraslih barem jednom tjedno ne spava dobro. Veza između lošeg sna i debljanja znanstveno je dokazana, jer nedostatak kvalitetnog odmora remeti hormone gladi i sitosti, potiče upalne procese i smanjuje motivaciju za fizičkom aktivnošću.

Liječnik je Lex uputio na studiju spavanja, test koji bilježi otkucaje srca, razinu kisika i disanje tijekom noći. Prije spavanja je na prst pričvrstila senzor, a uređaj je pratio njezine vitalne funkcije. Rezultati su bili šokantni. Test je pokazao da se Lex tijekom noći probudila čak 68 puta, a disanje joj je prestajalo u prosjeku svakih osam minuta. Na temelju toga, dijagnosticirana joj je blaga apneja u snu, stanje za koje nije ni znala da ga ima već tri godine. "Uvijek sam hrkala i uvijek sam disala na usta", rekla je, prisjećajući se simptoma koje je ignorirala. "Osjetila sam veliko olakšanje što napokon imam odgovor, ali sam bila iznenađena kad sam čula da je stanje samo 'blago', s obzirom na to koliko je utjecalo na mene."

Liječnik joj je objasnio da je debljanje vrlo vjerojatno posljedica apneje. Znanstvena istraživanja potvrđuju ovu vezu, objašnjavajući da poremećen san izravno utječe na metabolizam i hormonalnu ravnotežu. Naime, kod neispavanih osoba raste razina grelina, hormona koji potiče glad, dok se smanjuje razina leptina, hormona koji signalizira sitost. To dovodi do pojačane želje za hranom, osobito onom visokokaloričnom. Jedno istraživanje Sveučilišta Columbia pokazalo je da su osobe koje spavaju samo šest sati noću u prosjeku 27 posto deblje od onih koje spavaju preporučenih sedam do osam sati. Osim toga, poremećen san utječe na razinu energije, čineći osobu manje sposobnom za tjelesnu aktivnost, što stvara začarani krug nakupljanja kilograma.

Nakon dijagnoze, u lipnju 2023., Lex je dobila CPAP uređaj. Riječ je o aparatu koji upumpava zrak kroz masku koja se nosi preko nosa i usta tijekom spavanja kako bi se poboljšalo disanje i osigurao stalan dotok kisika. Promjene su bile nevjerojatne. Već nakon nekoliko mjeseci počela je primjećivati pozitivne promjene na svom tijelu. U roku od godinu dana izgubila je impresivnih 27 kilograma, spustivši svoju težinu na 63 kilograma, što je bilo manje nego prije početka njezinih problema. Ponovljena studija spavanja u veljači 2024. potvrdila je da se njezina apneja u snu povukla. Činilo se da je napokon pobijedila u svojoj dugogodišnjoj borbi.

Nažalost, njezina pobjeda bila je kratkog vijeka. U travnju 2024. morala je vratiti CPAP uređaj jer je ostala bez zdravstvenog osiguranja. Već u svibnju iste godine, simptomi apneje su se vratili. Bez pristupa ključnom uređaju koji joj je regulirao disanje, njezino se tijelo ponovno počelo mijenjati te je u kratkom roku dobila natrag devet kilograma. Lex se sada suočava s novim izazovom - upravljanjem svojim stanjem bez adekvatne medicinske pomoći. Ipak, ne odustaje i daje sve od sebe da kontrolira simptome prirodnim metodama poput meditacije i joge.