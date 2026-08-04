Lagana, voćna i provjerene kvalitete: ova malvazija dostupna je već od 4,99 eura

Mnogi će se složiti da je kod kupnje vina danas teško pronaći dobar omjer kvalitete i cijene. Upravo zato litarska pakiranja posljednjih su godina sve popularniji izbor Hrvata – nude više vina za manje novca, a kada je kvaliteta na razini, teško im je pronaći zamjerku.

Jedno od takvih vina je Malvasia Rubicone vinarije Tenuta Valdoro, čije je litarsko pakiranje dostupno već od 4,99 eura. Riječ je o svježoj i voćnoj malvaziji koja se može pronaći u trgovinama Kaufland, Konzum, Metro, Roto, Tommy, Apfel i Makro, kao i na brojnim drugim prodajnim mjestima.

Za one koji ipak preferiraju klasičnu butelju ili veće pakiranje za druženja, Tenuta Valdoro Malvasia Rubicone dostupna je i u butelji od 0,75 litara po cijeni od 6,99 eura te u praktičnom Bag-in-Box pakiranju od 3 litre za 11,99 eura.

No cijena nije jedini razlog zbog kojeg ovo vino privlači pažnju. U čaši donosi nježne cvjetne arome te voćne note breskve i zrele marelice, a zahvaljujući ugodnoj svježini lako se uklapa u ljetni jelovnik. Dobro pristaje uz ribu, plodove mora, tjesteninu, bijelo meso i svježe sireve, ali jednako dobro funkcionira i bez posebnog povoda – uz večernje druženje na terasi ili opuštanje nakon radnog dana.

Foto: Vinolog

Kada stojite pred policom s vinima, nije uvijek jednostavno procijeniti što vrijedi uzeti. Upravo zato na ambalaži Tenuta Valdoro Malvasije Rubicone nalazi se Wine Broker pečat, koji potvrđuje da je vino prošlo stručnu evaluaciju vinskih profesionalaca. Kupcima to olakšava izbor i daje dodatnu sigurnost da u košaricu stavljaju vino provjerene kvalitete.

Ako ste ovog ljeta u potrazi za laganim, voćnim bijelim vinom koje neće opteretiti kućni budžet, ova malvazija svakako je jedna od etiketa koju vrijedi potražiti na policama trgovina.