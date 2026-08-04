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savršen ljetni obrok

Ne bacajte stari kruh: Pretvorite ga u osvježavajuću talijansku salatu gotovu u nekoliko minuta

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
04.08.2026.
u 09:30
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U vrijeme kada bacanje hrane predstavlja globalni problem, stari recepti doživljavaju renesansu, a jedan od njih je idealno rješenje za ljetne vrućine. Riječ je o panzanelli, talijanskoj salati koja stari kruh pretvara u osvježavajuću salatu.

Kada temperature porastu, na jelovniku najviše odgovaraju lagana, osvježavajuća i jednostavna jela. Upravo je takva panzanella, tradicionalna talijanska salata koja potječe iz Toskane. Spoj rajčica, hrskavog kruha, maslinova ulja, bosiljka i kapara čini je savršenim ljetnim obrokom ili prilogom uz meso i ribu. Osim što je puna okusa, odličan je način da iskoristite kruh koji je ostao od prethodnog dana.

Sastojci:

  • 300 g starog kruha, narezanog na veće komade
  • 500 g zrelih rajčica
  • 55 g maslina
  • 2 žlice kapara
  • 1/2 crvenog luka, tanko narezanog
  • šaka svježeg bosiljka
  • 5 do 6 žlica ekstra djevičanskog maslinova ulja
  • 1 žlica vinskog octa 
  • sol
  • svježe mljeveni crni papar

Priprema: Najprije sitno nasjeckajte većinu listića bosiljka pa ih pomiješajte s maslinovim uljem i kaparima. Nekoliko listića bosiljka ostavite sa strane za završno dekoriranje. Polovicu pripremljenog aromatičnog ulja prelijte preko komadića kruha i lagano promiješajte kako bi upio dio okusa. Rajčice narežite na komade i stavite u veliku zdjelu. Nekoliko komadića lagano pritisnite vilicom ili žlicom kako bi pustili sok, koji će salati dati dodatnu sočnost i bogatiji okus. Dodajte većinu maslina i tanko narezan crveni luk, zatim umiješajte kruh i prelijte octom od crnog vina. Sve lagano promiješajte. Na kraju dodajte preostalo aromatizirano ulje, ostatak bosiljka i maslina te začinite solju i svježe mljevenim crnim paprom. Prije posluživanja ostavite salatu 15 do 20 minuta kako bi kruh upio sokove rajčice i aromu začina. Poslužite je kao lagani ljetni ručak, prilog uz jela s roštilja ili kao osvježavajući obrok u toplim danima.
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