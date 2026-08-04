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ZABAVNA ZAGONETKA

Čujete li 'brainstorm' ili 'green needle'? Što se krije iza zvučne iluzije koja je podijelila internet

Screenshot TikTok/Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
04.08.2026.
u 14:30
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Umjesto da prihvati kako nešto što nije dovoljno jasno, mozak od zvukova pokušava sastaviti prepoznatljivu riječ ili poruku

Internet obožava optičke i zvučne iluzije koje ljude natjeraju da posumnjaju u vlastita osjetila. Jedni u istoj snimci čuju jednu riječ, drugi sasvim drugu, a najzanimljivije je što se doživljaj može promijeniti već nakon nekoliko sekundi. Upravo zato novi-stari audiozapis ponovno je izazvao milijune reakcija i rasprava. No, ako ćemo krenuti redom, svakako valja spomenuti da je svijet prvo podijelila fotografija haljine za koju su neki tvrdili da je plavo-crna, a drugi bijelo-zlatna. Zatim je uslijedila velika rasprava o tome govori li računalno generirani glas 'Yanny' ili 'Laurel'. Posljednjih godina ljudi na internetu ponovno se prepiru, ovoga puta zbog snimke na kojoj se navodno može čuti ili riječ 'brainstorm' ili izraz 'green needle', piše Time.

Na videima koji kruže TikTokom i drugim društvenim mrežama čuje se dubok muški glas, no ono što će slušatelj čuti može ovisiti o riječima koje u tom trenutku čita na ekranu. Ako gleda izraz 'brainstorm', vrlo je vjerojatno da će čuti upravo tu riječ. Prebaci li pozornost na 'green needle', isti zvuk može se odjednom pretvoriti u potpuno drukčiju poruku.

@drharrisonjones4

You only hear the word you read

♬ original sound - nicole ♡

Snimku je prije nekoliko godina među prvima objavila korisnica TikToka @emilysophie.m i u rekordnom roku prikupila milijune pregleda. Slični videi su se vrlo brzo proširili svim društvenim mrežama, a korisnici i danas preslušavaju snimke, pokušavajući otkriti govori li glas doista jednu od tih fraza ili mozak jednostavno prilagođava nejasan zvuk onome što očekujemo čuti.

Dr. Kevin Franck, direktor audiologije u ustanovi Massachusetts Eye and Ear, za Time je objasnio da se slične zvučne zagonetke u konačnici svode na način na koji mozak obrađuje informacije. Ljudi su, kaže, različito 'podešeni', ovisno o iskustvima, pa isti podražaj ne mora svima zvučati jednako.

Mozak je pritom vrlo sklon traženju smisla u nejasnim signalima. Umjesto da prihvati kako nešto što nije dovoljno jasno, pokušava od zvukova sastaviti prepoznatljivu riječ ili poruku. Kada unaprijed vidi napisanu frazu, ta informacija može utjecati na ono što će osoba zatim čuti.

Zanimljivo je da rasprava o riječima 'brainstorm' i 'green needle' nije nova. Ista je zvučna iluzija zbunjivala korisnike društvenih mreža još 2018. godine, nakon što je objavljena snimka igračke povezane s animiranim serijalom Ben 10. Igračka je trebala izgovarati 'brainstorm', što je naziv jednog od likova iz tog svijeta, no brojni su korisnici tvrdili da jasno čuju 'green needle'. Snimka je tada nakratko podijelila internet, a kasnije se vratila i ponovno pokazala koliko naša očekivanja mogu oblikovati ono što smatramo stvarnošću.

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Ključne riječi
mozak viralni hit trik zagonetka

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