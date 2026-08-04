Ženski kupaći kostimi: modeli koje svaka žena treba u kolekciji

I budimo iskreni, ovo nije iskustvo kojem se posebno radujemo. Ipak, ženski kupaći kostimi za ljeto ne moraju biti vezani samo uz gubljenje vremena, jer na sreću Answear.hr ima šaroliku ponudu istih te nema potrebe da šetate danima po trgovinama, već uz nekoliko klikova naručite željene modele na kućnu adresu.

Trenutačno popularni ženski kupaći kostimi sve se češće kupuju kako bi bili dio cjelokupne modne kombinacije i naglasak je na njihovom stylish izgledu. Jednodijelni modeli odlično izgledaju kao body uz lanene hlače ili traper kratke hlače, dok bikini top možete kombinirati s oversized košuljom i dugom suknjom za opuštene ljetne kombinacije. I baš zato biramo modele koji su jednako praktični za odlazak na plažu, ali ih možemo nositi i tijekom šetnje gradom.

Foto: Answear

Women'secret kupaći kostimi zadovoljavaju sve naše kriterije

Kada biramo savršeni ženski kupaći kostim, obraćamo pažnju na brojne detalje jer želimo da budu udobni, laskaju figuri i prate trendove te sezone, ali ih u isto vrijeme želimo nositi više od jedne sezone. Znamo, ovo je mnogo pravila, želja i uputa, ali nije nemoguća misija. Women'secret kupaći kostimi zadovoljavaju naše želje u svim od ovih rubrika i zbog toga već godinama imaju posebno mjesto u našim ljetnim ormarima.

Foto: Answear

Ove sezone naglasak je na elegantnim krojevima, zanimljivim teksturama i detaljima koji običan kupaći kostim pretvaraju u modni komad. Women'secret kupaći kostimi prate upravo takve trendove, pa se u kolekciji mogu pronaći modeli za ljubiteljice minimalizma, ali i za one koje vole upečatljive boje, uzorke i ženstvene detalje.



Jednodijelni modeli ponovno su među najvećim trendovima

Ako postoji model koji je posljednjih godina doživio veliki povratak, onda su to jednodijelni ženski kupaći kostimi, a više nisu rezervirani samo za plivanje, nego su postali jedan od najelegantnijih izbora za plažu. Ove sezone posebno su popularni modeli s drapiranim detaljima, asimetričnim izrezima, V-izrezom ili decentnim otvorima koji naglašavaju siluetu, a pritom ostaju vrlo sofisticirani.

Foto: Answear

Bikini s visokim gaćicama uvijek je dobar izbor

Retro estetika i dalje je vrlo popularna, zbog čega bikini modeli s visokim donjim dijelom ne silaze s liste najtraženijih. Takvi Women'secret kupaći kostimi pružaju dodatnu udobnost i odlično pristaju različitim tipovima građe, a lako ih možete kombinirati s košuljom od lana ili pareom za stylish morski izgled.

Foto: Answear

Teksturirani materijali i prirodne nijanse

Jedan od najvećih trendova ove sezone svakako su rebrasti i teksturirani materijali koji kupaćim kostimima daju luksuzniji izgled. Uz njih dominiraju neutralne nijanse poput bijele, bež, smeđe, maslinastozelene i crne, ali i neizostavne pruge te tropski motivi koji svake godine pronađu mjesto u ljetnim kolekcijama.

Foto: Answear

Bez obzira planirate li godišnji odmor, vikend uz more ili opuštanje uz bazen, kvalitetni ženski kupaći kostimi temelj su svake ljetne garderobe, a žene ih posebno vole imati nekoliko u kolekciji. Zato su Women'secret kupaći kostimi brend kod kojeg možemo pronaći modele koji su istovremeno moderni, udobni, ali i bezvremenski kako bismo ih nosili kroz nekoliko sezona.

Tekst je nastao u suradnji s Answearom.