Samo faza ili nešto više: Evo kako prepoznati je li vaš tinejdžer depresivan ili samo mrzovoljan

Promjenjivo raspoloženje često se smatra neizbježnim dijelom tinejdžerskih godina, no za neke adolescente, uporna razdražljivost, povlačenje u sebe ili drastične promjene u ponašanju mogu signalizirati nešto mnogo dublje. Iako je povremena tuga normalan dio odrastanja, važno je znati da vi i vaše dijete niste sami. Tinejdžerska depresija je česta i izlječiva, a uz pravu podršku mnoge se obitelji s njom uspješno nose. Istraživanja pokazuju da otprilike jedan od pet mladih Amerikanaca doživi kliničku depresiju, a slični zabrinjavajući trendovi bilježe se i globalno.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, jedan od sedam adolescenata u dobi od deset do 19 godina suočava se s nekim mentalnim poremećajem. Podaci za regiju također su alarmantni; istraživanja su otkrila da svaka peta mlada osoba ima ozbiljan psihijatrijski poremećaj, pri čemu je kod 8,7 posto zabilježena teška depresija, a čak devet posto mladih pokazalo je sklonost suicidalnom ponašanju. Postoji nekoliko ključnih razloga zašto se vaše nekoć veselo dijete odjednom može činiti kao da proživljava emocionalni vrtuljak.

Prije svega, tinejdžerski mozak još je uvijek u fazi razvoja. Tijekom adolescencije, regije odgovorne za emocije razvijaju se brže od prefrontalnog korteksa, dijela mozga koji pomaže u kontroli impulsa, donošenju odluka i samoregulaciji. Rezultat su snažniji osjećaji i manje razvijeni alati za upravljanje njima. Fluktuirajući hormoni dodaju još jedan sloj složenosti, pridonoseći naglim promjenama raspoloženja, poremećajima spavanja i fizičkim promjenama zbog kojih se tinejdžeri mogu osjećati nelagodno u vlastitoj koži. U isto vrijeme, društveni pritisci se intenziviraju. Dok tinejdžeri pokušavaju otkriti tko su, često traže više neovisnosti od roditelja i okreću se prijateljima za potvrdu i podršku. Pritisak vršnjaka, stalna usporedba na društvenim mrežama i želja za uklapanjem mogu svakodnevne izazove učiniti mnogo intenzivnijima, stvarajući emocionalno turbulentno razdoblje čak i za inače mentalno zdrave mlade ljude.

Nije svaki mrzovoljni tinejdžer depresivan, no postoje važni znakovi upozorenja koji roditeljima mogu pomoći da razlikuju tipično ponašanje od nečeg ozbiljnijeg. Ključni faktor za razlikovanje jest postojanost simptoma. Uobičajena mrzovolja obično je kratkotrajna i vezana uz određeni okidač, poput svađe s prijateljem, loše ocjene ili prepirke kod kuće. Može se manifestirati kao kolutanje očima, lupanje vratima ili odbijanje sudjelovanja u obiteljskim aktivnostima. Iako su takva ponašanja frustrirajuća, ona obično ne ometaju sposobnost tinejdžera da ide u školu, druži se ili uživa u svojim hobijima. S druge strane, depresija je trajnija i može ozbiljno narušiti sposobnost funkcioniranja u svakodnevnom životu. Stručnjaci upozoravaju da depresivno ili razdražljivo raspoloženje koje traje veći dio dana, gotovo svaki dan, u razdoblju od najmanje dva tjedna, uz gubitak interesa ili zadovoljstva u gotovo svim aktivnostima, predstavlja jasan pokazatelj da se ne radi samo o prolaznoj fazi.

Ove godine ne idete na more? Evo gdje sve možete odvesti djecu umjesto toga i pružiti im dan za pamćenje

Depresija kod mladih također može izgledati vrlo različito nego kod odraslih. Umjesto da djeluje tužno, tinejdžer se može činiti neuobičajeno razdražljivim, povučenim ili kao da ga svaka sitnica može svladati. Jedan od ključnih znakova može biti primjetno kraći fitilj koji traje tjednima ili mjesecima, dok se drugi tinejdžer može početi žaliti na česte glavobolje ili bolove u trbuhu bez jasnog medicinskog uzroka. Mnogi se okreću prema unutra; nekoć društven i otvoren tinejdžer može početi provoditi sve više vremena sam, udaljavajući se od prijatelja, obitelji i aktivnosti u kojima je prije uživao. Važno je obratiti pažnju i na drastične promjene u spavanju ili apetitu, značajan pad školskog uspjeha uzrokovan problemima s koncentracijom i motivacijom te izražavanje osjećaja bezvrijednosti, krivnje i beznađa. Prema pisanju New York Posta, najvažnije je znati da je tinejdžerska depresija čest problem, no uz pravovremenu reakciju i podršku, uspješno se liječi.

Kako roditelji mogu pomoći

Prvi i najvažniji korak je otvaranje dijaloga. Mnogi roditelji instinktivno pribjegavaju uvjeravanju ili "čvrstoj ljubavi", govoreći tinejdžeru da se "trgne" ili da "nema razloga biti tužan". Međutim, pristup bez osuđivanja ima daleko veće šanse potaknuti ih na razgovor. Umjesto toga, vodite se znatiželjom. Pokušajte s nečim poput: "Primijetila sam da u zadnje vrijeme provodiš manje vremena s prijateljima. Samo želim razumjeti što se događa." Cilj je razumjeti, a ne ispravljati ili držati prodike. Čak i ako se tinejdžeri ponašaju kao da ne žele razgovarati, mnogi od njih i dalje žude za snažnom vezom i vodstvom odraslih u svom životu. Stvaranje prostora u kojem se osjećaju sigurno da se otvore može napraviti ogromnu razliku.

Nakon uspostave komunikacije, podrška može imati različite oblike. Neki tinejdžeri doživljavaju blaže epizode depresije koje se s vremenom poboljšavaju, dok će drugima trebati strukturiranija skrb. U svakom slučaju, nema srama u traženju pomoći. Mnogi adolescenti imaju koristi od razgovorne terapije, koja im daje prostor za obradu emocija i izgradnju vještina suočavanja, uključujući načine kako izazvati negativne obrasce razmišljanja i učinkovitije se nositi sa stresnim situacijama. Ako su simptomi teži ili ako je tinejdžer previše preplavljen da bi se uopće uključio u terapiju, lijekovi također mogu postati dio razgovora s kliničarom. Važno je potražiti savjet liječnika opće prakse, školskog psihologa ili se obratiti centrima za mentalno zdravlje.

Ako ste zabrinuti da bi vaš tinejdžer mogao razmišljati o samoubojstvu, shvatite to krajnje ozbiljno. Znakovi upozorenja mogu uključivati izjave poput "život nije vrijedan življenja" ili "ne želim se probuditi". Nemojte se bojati izravno pitati o suicidalnim mislima. Suprotno uvriježenom mišljenju, postavljanje tog pitanja ne povećava rizik niti "daje ideje" mladoj osobi. Svaku naznaku koja upućuje na takve misli treba odmah shvatiti ozbiljno. Ako postoje bilo kakve neposredne brige za njihovu sigurnost, ne ustručavajte se potražiti hitnu pomoć ili otići na hitni prijem. Obitelji koje su zabrinute za mentalno zdravlje svog tinejdžera ne moraju prolaziti kroz to same, a pravovremena reakcija ključna je za oporavak i dobrobit.