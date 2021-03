Chef Filip Horvat otkriva: Povrće je idealno za pečenje u pećnici, ali treba ostati hrskavo, čvrsto i sočno

Povrće smo tradicionalno navikli pripremati kuhanjem na pari ili u velikim količinama vode, tek ga ponekad grilamo. Ali, zašto ga ne bismo pekli u pećnici, pritom ne mislim na krumpir koji ondje uobičajeno završi? I mnogo drugo povrće također je idealno za pećnicu, ali traži određenu pažnju i tehniku, potrebno je znati kako reagira na kojoj temperaturi da bi ostalo čvrsto, hrskavo i sočno te zadržalo svoje najbolje arome. Za ovu priliku odabrat ću male ljutike, kupus, prokulice, mladu mrkvu i brokulu, povrće koje se ne mora samo kuhati da bi bilo finog okusa jer, ako ga pripremimo u pećnici, možemo dobiti i hrskavu teksturu, a ujedno je i odličan prilog.



Brokula i prokulice



Desetljećima su brokule kao i prokulice patile od ozbiljnog problema s imidžom i prijmom publike, a loša tehnika kuhanja zapravo je pravi krivac. Evo u čemu je tajna. Kada je razina korištene topline preniska, a povrće se predugo kuha, sumporni spojevi imaju dovoljno vremena za razvoj, što onda dovede do loših okusa, boje i teksture, što nas odbija da jedemo i zavolimo ovo povrće. Ali, kad se brokula podvrgne izuzetno visokoj vrućini, ona se izvana brzo karamelizira stvarajući slatke, orašaste okuse te postigne oštrinu izvana, koja onda lijepo kontrastira nježnom interijeru cvjetova. Na visokoj temperaturi brokula se dovoljno brzo kuha pa se one manje ugodne arome nemaju vremena razviti i zavladati konačnim dojmom. Da bi se postigao savršen okus i sve ostalo, pećnicu treba zagrijati na 250 ° C, s rešetkom u gornjem položaju, a kako bismo još više ubrzali karamelizaciju, posudu treba obložiti folijom i ubaciti u pećnicu tijekom faze predgrijavanja. U međuvremenu, brokulu treba izrezati na prilično male cvjetove, maksimalno do 5 cm, čime se postiže šira površina i samim time veći teksturni kontrast. Brokulu začinim solju i paprom te s malo maslinova ulja. Kad su i pećnica i pleh vrući, treba pažljivo prebaciti cvjetove brokule u pleh i staviti na pečenje 20 minuta. Za ravnomjernije smeđenje brokulu možete preokrenuti tankom metalnom lopaticom otprilike na pola pečenja ili, ako više volite da je jedna strana hrskavija i dublje karamelizirana, jednostavno ih ostavite na miru cijelo vrijeme pripreme. Ovakvu brokulu možete poslužiti uz janjetinu, dobar goveđi steak ili uz ribu s grilla.



Prokulice možete pripremiti na isti način kao i brokulu, preporučujem je servirati uz pečenku od svinjetine ili uz ljutu domaću kobasicu.

Ljutika



Ljutike imaju puno šećera koji je sklon izgaranju. Zato ih treba peći vrlo polako, tako da se šećeri suptilno razgrađuju i rade slađe okuse, na taj način pazimo da ne izgore i ne postaju sve gorče. Najlakši način za to je započeti obradu u tavi. Za pečenje ljutike volim koristiti maslac u koji ponekad dodam i malo maslinova ulja.



Započinjem pripremom u tavi tako da je zapečem sa svih strana, a onda ih s tom tavom prebacim u pećnicu na 160 stupnjeva da omekša. Ljutika je dobra uza sve steakove, pečenu ribu, a idealno ide i uz sirovu ribu.

Mrkva



Idealno bi bilo da pronađete onu slatku malu mladu mrkvicu s čupercima zelenila, bit će to idealan prilog, ali čak i ako ne možete, nije problem da koristite i veću mrkvu. U tom slučaju potrebno ju je prerezati na pola. Preporučujem da se mrkva, prije svega, samo lagano blanšira u vrućoj vodi kako se tijekom cijelog pečenja ne bi osušila i smežurala. Kada je stavljate peći, možete je obogatiti raznim začinima, od timijana, ružmarina i chillija do curry praha. Praktički, koji god vam začin padne na pamet. Peče se oko 40 minuta na 190 stupnjeva.



Kupus



Podijelite glavicu sječenjem kroz jezgru na šest do osam komada, začinite maslinovim uljem, solju i paprom pa tad stavite peći na 250 stupnjeva sve dok zelje ne porumeni i ne omekša. Tijekom pečenja kupus treba jednom okrenuti.

